Четверг, 8 февраля 2018

Российский МИД заявил, что западные СМИ готовят “вброс псевдорасследований” о причастности Москвы к атакам на интернет-ресурсы, “связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея”. Соответствующий комментарий появился поздно вечером в среду на сайте ведомства.

К “антироссийской кампании”, утверждает МИД, могут быть привлечены The Washington Post, BuzzFeed и другие “ангажированные СМИ”, а также IT-фирмы, “давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ”. В числе таковых в комментарии упомянуты японская Trend Micro, словацкая ESET и некая “Трэтконнект”. IT-компании с таким названием не существует. Вероятно, имеется в виду американская Comodo, одним из продуктов которой является программа защиты WiFi-соединения TrustConnect.

“Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет”, – уверяют на Смоленской площади.

“Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация”, – продолжает МИД. Подобным образом, утверждается в заявлении, Россию обвиняли в атаке на собственных миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпиады 2008 года в Пекине, тогда как “последующее расследование показало, что напала Грузия”.

“Складывается впечатление, что за это время у ряда государств уже вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России”, – подчеркивают в ведомстве.

Обвинения Москвы в подрыве международной кибербезопасности МИД называет “вдвойне абсурдными”, поскольку “именно наша страна уже более 20 лет выступает на международной арене с целым рядом конкретных, конструктивных предложений” относительно укрепления информационной безопасности в мире.

Однако, заявляют на Смоленской площади, “в мире есть и те, кто придерживается иных позиций”. “Наши оппоненты, видимо, чувствуют себя комфортнее в отсутствие какого-либо международного регулирования в цифровой сфере, когда у них сохраняется полная свобода действий, – говорится в комментарии. – Примечательно, что нагнетают мнимую “российскую угрозу” именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека”.

Эти государства, однако, “забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под ее прикрытием международных террористических и преступных группировок”, – предупреждает МИД.

Россию неоднократно уличали в кибератаках на США и страны Европы. Между тем на открывающуюся в пятницу Олимпиаду в южнокорейском городе Пхёнчхан российская сборная не допущена в наказание за государственную допинговую программу, которая реализовывалась ряд лет вплоть до конца 2015-го. В играх разрешено участвовать лишь отдельным российским спортсменам, которые были признаны невиновными в употреблении допинга; при этом выступать они будут под нейтральным флагом.