Вторник, 6 февраля 2018

Почти во всех органах власти Дагестана проходят масштабные выемки документов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой несколько информированных источников.

“В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств”, – сказал один из источников. Выемки проводят представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, направленной в Дагестан с целью декриминализации властей региона.

Другой источник отметил, что в выемках участвуют сотрудники центральных аппаратов Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД. Следственные действия идут, в частности, в республиканских министерствах финансов и здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

Полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов, сообщили источники агентства.

Республиканским чиновникам, занимающим руководящие должности, запретили выезд из страны до окончания работы федеральной межведомственной комиссии, сообщил еще один источник.

В понедельник в Махачкале сотрудники ФСБ задержали и.о. премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-главу Минобрнауки региона Шахабаса Шахова. Чиновников на самолете спецслужбы доставили в Москву. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновники похитили из бюджета Дагестана 107,8 миллиона рублей, выделенных на развитие социальной сферы и реализацию инвестиционной программы региона. Дело расследует центральный главк СКР.

В тот же день и.о. главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Во вторник он предложил назначить премьером республики Артема Здунова, министра экономики Татарии. В среду депутаты Народного собрания Дагестана на внеочередной сессии одобрили его кандидатуру. Васильев подписал соответствующий указ.

Во вторник судьи Басманного райсуда Москвы арестовали до 5 апреля Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова. Все обвиняемые отказались признать свою вину.