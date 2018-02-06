В ведомствах Дагестана проходит масштабная выемка документов
Почти во всех органах власти Дагестана проходят масштабные выемки документов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой несколько информированных источников.
“В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств”, – сказал один из источников. Выемки проводят представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, направленной в Дагестан с целью декриминализации властей региона.
Другой источник отметил, что в выемках участвуют сотрудники центральных аппаратов Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД. Следственные действия идут, в частности, в республиканских министерствах финансов и здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.
Полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов, сообщили источники агентства.
Республиканским чиновникам, занимающим руководящие должности, запретили выезд из страны до окончания работы федеральной межведомственной комиссии, сообщил еще один источник.
В понедельник в Махачкале сотрудники ФСБ задержали и.о. премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-главу Минобрнауки региона Шахабаса Шахова. Чиновников на самолете спецслужбы доставили в Москву. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновники похитили из бюджета Дагестана 107,8 миллиона рублей, выделенных на развитие социальной сферы и реализацию инвестиционной программы региона. Дело расследует центральный главк СКР.
В тот же день и.о. главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Во вторник он предложил назначить премьером республики Артема Здунова, министра экономики Татарии. В среду депутаты Народного собрания Дагестана на внеочередной сессии одобрили его кандидатуру. Васильев подписал соответствующий указ.
Во вторник судьи Басманного райсуда Москвы арестовали до 5 апреля Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова. Все обвиняемые отказались признать свою вину.