Вторник, 6 февраля 2018

Повышение в России пенсионного возраста неизбежно. Об этом заявил экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сообщает Интерфакс.

В настоящее же время в России пенсия составляет чуть более трети заработной платы, отметил Кудрин. “У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться. Она сегодня составляет примерно 33-34 процента, то есть человек, уходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания от того, что он имел, когда он работал”, – сказал экономист.

“Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40 процентов (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера. – Ред.), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70 процентов. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись”, – сказал Кудрин.

“Важнейшими приоритетами развития являются образование, здравоохранение – сохранение населения, и трудоспособности, и продления жизни, прежде всего, здоровой жизни, и транспортная инфраструктура, подчеркнул Кудрин. – Это три кита бюджетной и государственной политики – как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр дает 1 процент ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет… Это структурные реформы, это надо сделать”.

По мнению Кудрина, это свою очередь означает, что “нужно где-то немного снять, с каких-то программ, повышение пенсионного возраста тоже частично решает эту задачу”. Кроме того, “где-то нам нужно снизить расходы в области государственного управления”, считает экономист. По его словам, соответствующие предложения он уже передал президенту Владимиру Путину.

Кудрин неоднократно говорил о повышении возраста выхода на пенсию.

1 февраля прошлого года “Известия”, ссылаясь на близкие к правительству источники, сообщили, что вопрос о повышении пенсионного возраста “концептуально решен”. Теперь в правительстве ведутся дискуссии о конкретных параметрах повышения с учетом детального анализа социально-экономических последствий, а также о том, когда объявлять об этом решении.

В мае Минэкономразвития опубликовало долгосрочный прогноз, согласно которому в ближайшие 20 лет реальные размеры пенсий в России не достигнут уровня 2013 года. При этом в прогнозе ведомства заложено повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такая мера, ожидают в МЭР, приведет к сокращению числа пенсионеров к 2035 году на 23 процента, или на 7 миллионов человек, по сравнению с 2017 годом. При этом повышение пенсионного возраста будет сопровождается резким падением уровня пенсий. Их отношение к зарплате упадет с текущих 35 до 22 процентов, считают в МЭР.