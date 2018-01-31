Среда, 7 февраля 2018

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Список как отписка

“Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!” Примерно такой была реакция Москвы на “кремлевский список”, публикации которого ждали с тревогой, близкой к истерике. Результат получился именно такой, какой бывает, когда правительство занимается отписками.

Владимир Абаринов

31.01.2018

Некоторые американцы были несказанно удивлены, узнав на днях, что США импортируют российский сжиженный природный газ (СПГ). Как же так? Америка – крупнейший в мире производитель СПГ. В июле прошлого года президент Трамп, находясь в Варшаве, пообещал восточноевропейским странам обеспечить их газом взамен российского. Но все произошло ровно наоборот: Россия теперь продает свой газ США.

В конце января в Бостон прибыло специализированное французское судно Gaselys, доставившее в Новую Англию партию СПГ, добытого на Ямале. Второе судно с тем же грузом, Provalys, ожидается в Бостоне 15 февраля.

И компания-отправитель НОВАТЭК, и ее крупнейший акционер Леонид Михельсон значатся в санкционных списках. Что же это за санкции, которые нисколько не мешают бизнесу?

Еще в июле 2014 года, когда администрация Барака Обамы ввела санкции против НОВАТЭКа, компания сделала заявление, из которого следует, что на ее деловые интересы американские санкции нисколько не повлияют: “Данная мера не препятствует производственной и коммерческой деятельности НОВАТЭКа в любой юрисдикции, не касается активов и акций компании. В числе акционеров НОВАТЭКа есть американские граждане и крупнейшие инвестиционные фонды и банки США”. Русский Forbes писал тогда, что санкции против НОВАТЭКа не имеют экономического смысла.

НОВАТЭК, правда, лишился доступа на американские финансовые рынки, однако дефицит инвестиций компании возместило российское правительство за счет Фонда национального благосостояния России. Эти средства были направлены на проект “Ямал-СПГ”, предусматривающий строительство завода по производству сжиженного газа. Другими крупнейшими инвесторами стали Китай и французская Total. НОВАТЭК заявил, что в ближайшие десять лет он станет крупнейшим в мире производителем СПГ. В декабре завод на Ямале вступил в строй.

Сделке НОВАТЭКа с американскими импортерами способствовала исключительно холодная зима, исчерпавшая новоанглийские запасы газа. Новая Англия в обычную зиму удовлетворяет за счет импорта 10 процентов своей потребности, а в такую холодную, как нынешняя, – 20 процентов. Поставки отечественного газа ограничены малой пропускной способностью трубопроводов и отсутствием специализированных судов, которые могли бы доставить СПГ оттуда, где он производится, – например, из района Мексиканского залива. Оказывается, у Америки нет ни одного СПГ-танкера (СПГ – это газ, охлажденный до -162 градусов Цельсия, поэтому на обычном судне без специального оборудования его возить нельзя.) Но почему бы не зафрахтовать иностранное судно? Потому что в 1920 году Конгресс принял, а президент Вильсон подписал так называемый закон Джонса, который в целях содействия развитию собственного каботажного судоходства запретил использование иностранных судов для доставки грузов из одного американского порта в другой.

Всеми этими обстоятельствами и воспользовался НОВАТЭК. Кроме того, СПГ, проданный Америке, не является собственностью компании. Он был продан малайзийской государственной компании Petronas, а та продала всю партию французской Engie. Газ был доставлен с Ямала принадлежащим НОВАТЭКу российским ледокольным газовозом “Кристоф де Маржери” на британский остров Грейн и там перегружен на французское судно, купленное специально по случаю американских холодов.

Вот и вся механика. Естественно, СПГ, доставленный за тридевять земель и дважды перепроданный, гораздо дороже отечественного, но разницу оплатил конечный потребитель, вынужденный отапливать свой дом в лютую стужу.