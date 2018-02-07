Среда, 7 февраля 2018

В пгт Березовка, пригороде Красноярска, произошли волнения в краевом спецприемнике для мигрантов. Об инциденте, который датируется 3 февраля, лишь в четверг утром сообщил региональный главк СКР.

Как утверждается, в субботу незадолго до 8 утра около 20 мигрантов из стран СНГ, содержавшиеся в трех камерах, забаррикадировались и начали жечь матрасы, а также разбили несколько камер видеонаблюдения. Они требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации на родину.

Полицейские и Росгвардия подавили протест. Возбуждено дело по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках), предусматривающей от 3 до 8 лет колонии.

Двое протестовавших, которых СКР называет “организаторами беспорядков”, несмотря на то что дело квалифицировано по норме кодекса об участии, отправлены в СИЗО. Еще один задержан; ему вменяется поджог “имущества спецучреждения” “по команде организаторов”.

Вслед за СКР сообщение о протестах поместило и краевое УМВД. Полиция иначе излагает обстоятельства инцидента, который в публикации назван “актом неповиновения”. Сообщается, что в конфликте, произошедшем “на бытовой почве”, участвовали лишь двое мигрантов, один из которых ранее был судим за убийство. О материальном ущербе в публикации не говорится.