Вторник, 6 февраля 2018

Сотруднику кемеровского штаба Алексея Навального Борису Павлову угрожают поджогом дома и убийством, если он не прекратит свою политическую деятельность. Об этом сообщается на ВК-странице “Команда Навального | Кемерово”.

Хамское анонимное письмо с угрозами оппозиционер обнаружил в среду в своем почтовом ящике.

Штаб Навального намерен обратиться в полицию.

28 января на кемеровской акции в рамках “забастовки избирателей” был задержан 31 человек. Восьмерых из них на другой день арестовали на сроки от 4 до 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Кроме того, двое суток ареста по части 2 статьи 20.2 (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) получила координатор штаба Навального Ксения Пахомова, задержанная еще по пути на акцию.

26 января в Петербурге в подъезде собственного дома был забит до смерти активист Константин Синицин. Подозреваемого задержали. Силовики уверяли, что причиной убийства стал бытовой конфликт. Однако товарищи покойного отнеслись к этому заявлению с недоверием.