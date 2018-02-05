Понедельник, 5 февраля 2018

Коллегия Московского окружного военного суда под председательством Игоря Бельдзейко приговорила топ-менеджера подмосковной фирмы Шамиля Нурмагомедова к семи годам общего режима за переводы денег его младшему брату Марату Нурмагомедову, воевавшему в Сирии на стороне исламистов. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

35-летний Нурмагомедов был объявлен виновным по части 1 статьи 205.1 УК (финансирование терроризма).

В прениях сторон, прошедших 2 февраля, прокурор запрашивал для подсудимого девятилетний срок со штрафом 500 тысяч рублей.

Сам Нурмагомедов вину не признал. Он подтвердил, что высылал деньги, однако указал, что средства его брату требовались, чтобы порвать с исламистами и уехать из Сирии. В последнем слове подсудимый потребовал оправдательного приговора.

Нурмагомедов был арестован в январе 2017-го. Слушания по существу дела открылись 22 января нынешнего года. Коллеги подсудимого дали показания в его пользу. Независимый эксперт-лингвист, проанализировав переписку братьев из материалов дела, указала, что никаких свидетельств о намерении обвиняемого помогать террористам в переписке не содержится. Также судьи исключили из материалов дела как недопустимое доказательство показания засекреченного свидетеля под псевдонимом Иванова.

Марат Нурмагомедов выехал в Сирию в 2013 году. Несколько месяцев спустя отец боевика, москвич Казим Нурмагомедов, разыскал сына на Ближнем Востоке и убедил его порвать с радикалами. Однако, утверждал Нурмагомедов-старший, одномоментно сын этого сделать не мог, поскольку в таком случае его бы казнили, обвинив в предательстве.

Уход от исламистов растянулся на два года. Лишь в 2015-м бывший джихадист выехал в Турцию. Как можно заключить из сообщений СМИ, сейчас 34-летний Марат Нурмагомедов живет на Украине.

Отец братьев активно занимался защитой арестованного сына. В частности, он привлек к делу внимание СМИ. 31 января на выходе из МОВСа после очередных слушаний по делу Нурмагомедов-старший был похищен дагестанскими полицейскими. Весь день его местонахождение оставалось неизвестным.

1 февраля выяснилось, что похищенного привезли в Кизилюрт. В тот же день Нурмагомедов-старший был арестован по той же части 1 статьи 205.1 УК, что и его сын. Отмечалось, что семья происходит из Махачкалы и с Кизилюртом ее ничто не связывает.