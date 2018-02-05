Понедельник, 5 февраля 2018

Мы впитываем великую культуру, созданную нашими предками, развиваем ту экономику, которую создавали наши деды и прадеды. Сам факт нашего рождения стал возможен только по той причине, что на протяжении многих веков наши пращуры брали в руки оружие и защищали свою семью и свою землю. Именно в этом и заключается идеал патриотизма – брать на себя ответственность за то, что мы унаследовали… Тысячелетняя история нашей страны, нашего народа полна противоречий и сложных моментов, как героических, так и трагических страниц… Однако при этом есть и естественный гражданский взгляд в прошлое, основанный на разделяемых нами здесь и сейчас ценностях патриотизма и служения своему народу… Наша история – вообще неисчерпаемый источник образцов для нас, ныне живущих. И не надо стесняться всеми средствами продвигать эти образцы в современном культурном пространстве… Следует, как мне кажется, прислушаться к словам нашего великого историка Николая Карамзина, что “Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержавием”… И ныне мы имеем возможность двигаться вперед по пути реформ (пусть и непростых) благодаря мощному заряду тех идей и начинаний, которые пришли в нашу жизнь вместе с избранием на пост главы государства президента Владимира Путина… И наш долг – опираясь на наше великое прошлое, вместе строить великое будущее.

Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации с 2012 г., доктор исторических наук. “С великим прошлым – в великое будущее”

Самодержавие представляет главное условие политического существования России в настоящем ее виде… Русский Колосс упирается на самодержавии, как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, потрясает весь состав Государственный… Правительство не нуждается, конечно, в похвальных себе словах, но может ли оно не пещись о том, чтобы спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется спасительным духом Самодержавия, сильного, человеколюбивого, просвещенного, обращалось в неоспоримый факт, долженствующий одушевлять всех и каждого, во дни спокойствия, как и в минуты бури?.. Время, обстоятельства, любовь к Отечеству, преданность Монарху – все должно нас уверить в том, что пора нам, особенно касательно народного воспитания, обратиться к духу Монархических учреждений и в них искать той силы, того единства, той прочности, коих мы слишком часто думали открыть в мечтательных призраках, равно для нас чуждых и бесполезных… если Отечеству нашему, – как нам, Русским, и сомневаться в том нельзя, – охраняемому Промыслом, даровавшим нам в лице великодушного, просвещенного, истинно Русского Монарха, залог невредимой силы Государства, должно устоять против порывов бури, ежеминутно нам грозящей, то образование настоящего и будущих поколений в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности составляет бессомненно одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени и вместе одно из труднейших поручений, коим доверенность Монарха могла бы почтить верноподданного…

Сергей Уваров, министр народного просвещения Российской Империи в 1833-1849 гг. “О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения”