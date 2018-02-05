Понедельник, 5 февраля 2018

Доходы президента России Владимира Путина за 2011-2016 годы составили более 38,5 млн рублей, у него 13 счетов в банках на сумму более 13,8 млн руб. Он также владеет 230 акциями банка “Санкт-Петербург”. Такие данные о доходах и имуществе кандидата в президенты представил ЦИК России. Согласно декларации, в собственности господина Путина находится квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 кв. м и гараж на 18 кв. м., а также в его пользовании находится квартира в Москве на 153,7 кв. м. Кроме того, он владеет двумя автомобилями ГАЗ М21 – 1960 года выпуска и 1965 года выпуска, – “Нивой” (2009) и прицепом “Скиф” (1987). Среди источников доходов в декларации указана зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банках.

“Коммерсант”

Но все наследство состояло из листа бумаги, на котором Спада написал: “Завещаю возлюбленному моему племяннику мои сундуки и книги, между коими мой молитвенник с золотыми углами, дабы он хранил его на память о любящем дяде”. Наследники все обыскали, полюбовались молитвенником, наложили руку на мебель, дивясь, что богач Спада оказался на поверку беднейшим из дядей. Сокровищ – ни следа… Одной рукой я взял спичку, а другой, так как спичек в коробке не оказалось, стал искать какую-нибудь бумажку… как вдруг вспомнил, что в знаменитом молитвеннике, который был тут же на столе, вместо закладки лежит пожелтевший листок, так благоговейно сохраненный наследниками. Я нащупал эту ненужную бумажку, скомкал ее и поднес к огню. И вдруг, словно по волшебству, по мере того как разгорался огонь, на белой бумаге начали проступать желтоватые буквы…

Александр Дюма. “Граф Монте-Кристо”