Вторник, 6 февраля 2018

Московский полицейский, обвинивший оппозиционного лидера Алексея Навального в нападении на “забастовке избирателей” 28 января, утверждает в своем рапорте, будто политик ударил его ногой. Об этом сообщили в новостях на youtube-канале “Навальный live”.

Во вторник Навальный был опрошен в СКР в рамках доследственной проверки на предмет наличия в его действиях 28 января состава статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). Там политику и продемонстрировали рапорт “потерпевшего”. “В ходе задержания Навальный ударил своей левой ногой по моей правой ноге в области колена, причинив сильную физическую боль”, – говорится в доносе.

Полицейского направили на судмедэкспертизу.

К материалам дела приобщено видео задержания Навального, сделанное “Гранями”. Эту запись сам политик распространял в своих аккаунтах в соцсетях.

Съемка Граней.Ру:

О вызове в СКР Навального уведомили в понедельник. При этом сообщалось о двух повестках на опросы. Почему опросов было запланировано сразу два и были ли проведены во вторник оба, не уточняется.

Навальный был задержан на Тверской примерно через 3 минуты после появления на акции. Один из оппозиционеров, сопровождавших политика, – Константин Салтыков из “Протестной Москвы” – попытался помешать силовикам, и его схватили вместе с Навальным.

После задержания Салтыков был избит.

Навального поздно вечером в тот же день освободили из ОП “Якиманка” без оформления протокола. Между тем в отношении избитого Салтыкова СКР сразу же начал доследственную проверку для фабрикации дела по 318-й статье УК.

Кроме того, в “Якиманке” на активиста были сфальсифицированы протоколы по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). На основании этих протоколов его задержали в отделе до суда.

29 января судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Салтыкова на 30 суток.

В рамках проверки активиста дважды пытались опросить: первый раз еще в “Якиманке”, второй – уже в спецприемнике. Однако Салтыков оба раза отказался от дачи пояснений, сославшись на статью 51 Конституции.