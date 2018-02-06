Вторник, 6 февраля 2018

Попытки России вмешаться в выборы в Конгресс США не останутся для нее без последствий. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон интервью Fox News.

“Я думаю, важно просто продолжать говорить России: “Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете. Мы видим, и вам следует остановиться. Если вы не остановитесь, то вы продолжите призывать последствия на свою голову”, – Сказал Тиллерсон.

По словам госсекретаря, Россия уже пытается вмешаться в проведение промежуточных выборов в Конгресс в 2018 году, как это было на президентских выборах в 2016 году. При этом Соединенные Штаты плохо подготовлены к тому, чтобы помешать такому вмешательству. “Я не могу сказать, что мы лучше подготовлены, потому что русские тоже адаптируются, – сказал Тиллерсон. – Дело в том, что если они намерены вмешаться, они найдут способы сделать это”.

Госсекретарь также осудил поддержку российскими властями режима сирийского диктатора Башара Асада, убивающего гражданских лиц химическим и обычным оружием. “Они они обеспечивают воздушную поддержку для режима. Россия несет ответственность, они обещали, что позаботятся о химическом оружии в Сирии, однако ясно, что они этого не сделали”, – отметил Тиллерсон.

В связи с российским вмешательством в президентские выборы 2016 года в США был принят закон о противодействии противникам Америки через санкции (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). 2 августа прошлого года документ подписал президент Дональд Трамп.

В США Москву обвиняют во вмешательстве в избирательные процессы в других странах. В ноябре Госдепартамент передал в Конгресс два отчета о попытках России повлиять на результаты выборов в странах Европы.

В декабре советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о признаках российского вмешательства в президентские выборы в Мексике, а также в референдум о независимости Каталонии от Испании. “Что касается России, мы обеспокоены, мы чрезвычайно обеспокоены этими изощренными кампаниями подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, использованием для этого кибертехнологий, – отметил Макмастер. – Как вы видите, это действительно изощренное усилие, направленное на раскол демократических обществ на разные лагеря и стравливание между собой этих сообществ, чтобы вызвать кризис доверия и подорвать силы Европы”.