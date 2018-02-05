Понедельник, 5 февраля 2018

Мировая судья подконтрольного России 2-го участка Железнодорожного района Симферополя Галина Цыганова прекратила дело о неповиновении судебному приставу, возбужденное против Феры Абдуллаевой – жены политзека Узеира Абдуллаева, фигуранта симферопольского дела “Хизб ут-тахрир”. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

Протокол на Абдуллаеву оформил 8 декабря 2017 года пристав Сергей Березко. В этот день в верховном суде аннексированного Крыма фигурантам дела “Хизб ут-тахрир” в очередной раз продлевали арест. Пристав потребовал от жены политзека спуститься со второго этажа суда на первый, однако Абдуллаева, ожидавшая встречи с адвокатом мужа, ответила отказом.

После этого Березко и сфабриковал на крымчанку протокол, обвинив ее в том, будто она кричала, ругалась и мешала ходу заседаний. По части 2 статьи 17.3 российского КоАП Абдуллаевой грозил штраф от 500 до 1000 рублей.

По делу прошло два заседания. Слушания 17 января, как передавала “Крымская солидарность”, продолжались около 6 часов. Был допрошен целый ряд свидетелей. Затем правозащитница Лиля Гемеджи, представлявшая интересы привлекаемой, заявила ходатайство об истребовании записей камер видеонаблюдения в здании суда. Судья Цыганова ходатайство удовлетворила и отложила слушания.

Между тем на нынешнем заседании, передает “Крымская солидарность”, приставы заявили, что эти записи хранятся лишь 10 дней, после чего удаляются. После этого Цыганова и вынесла решение о прекращении дела.

“Эта история – скорее исключение, чем правило в практике российской судебной системы”, – прокомментировала “Граням” решение судьи правозащитница Гемеджи.

8 ноября прошлого года Абдуллаева, сопровождавшая жен других политзеков в Херсон для оформления документов на детей, вместе со своими спутницами была без объяснения причин задержана российскими пограничниками на погранпункте “Армянск” при возвращении в аннексированный Крым. Каждую из семерых женщин опросили. Силовиков интересовало, кто мужья и родственники задержанных, на какие средства живут родители, не собираются ли задержанные уезжать в “Исламское государство”, зачем они посещали Херсон и не встречались ли они там “с кем-то, кто мог нарушить закон”.

Через несколько часов, после прибытия на “Армянск” адвоката Эдема Семедляева, всех семерых отпустили.