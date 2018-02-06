Вторник, 6 февраля 2018

Россия начала отправлять на родину северокорейских трудовых мигрантов в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, сообщает Интерфакс.

“Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку, – сказал Мацегора. – Но мы решение Совета безопасности ООН выполняем неукоснительно, в обязательном порядке”.

При этом посол подчеркнул, что отказавшиеся возвращаться на родину северокорейцы высылке не подлежат. “Мы никого насильно в КНДР не возвращаем, – отметил Мацегора. – Мы в контакте с комиссариатом ООН по делам беженцев. Все проблемы этих людей, которые решили не возвращаться, мы решаем”.

Дипломат опроверг сообщения о том, что северокорейские граждане работают в России “в рабских условиях”. По его словам, рабочим из КНДР платят примерно столько же, сколько и россиянам. В среднем они получают в России около 500 долларов в месяц.

По словам посла, ежегодно северокорейским гражданам выдается 12-15 тысяч российских виз. В основном это визы для временной работы. Максимальное число рабочих из КНДР, трудящихся в России, составляло до 37 тысяч человек. “Они работают по всей России, едут не индивидуально, а коллективно, – отметил дипломат. – В основном это строители, но они также работают на Дальнем Востоке на наших рыбных заводах, они работают в сельском хозяйстве”.

В декабре Совбез ООН в связи ссеверокорейской ракетно-ядерной программой ужесточил санкции против КНДР. В частности, всем государствам было предписано в двухлетний срок с момента принятия документа депортировать всех северокорейских рабочих на родину.

В российском МИДе тогда заявили, что удалось добиться снятия положения о единговременной, “обвальной” репатриации северокорейских трудовых мигрантов. “Теперь речь, по сути, идет об их возвращении на родину в 24-месячный срок. При этом данное требование не касается северокорейцев, ставших гражданами принимающего государства либо тех, чья репатриация не допускается в соответствии с национальным законодательством и международным правом”, – пояснили тогда в МИДе.