Понедельник, 5 февраля 2018

В Кызыле в здании Агентства Тувы по делам семьи и детей задержаны участники акции протеста сирот, не имеющих жилья. Об этом сообщается на ВК-странице движения “Сироты Тувы. Право на жилье”.

В числе задержанных беременная женщина.

Также вместе с протестующими схвачена начальница регионального избирательного штаба Ксении Собчак Оюмаа Донгак.

Задержанные доставлены в городское УМВД.

Протестующих схватили после их встречи с чиновниками, организованной самими властями.

Попытка задержания беременной:

В Кызыле в здании Агентства Тувы по делам семьи и детей задержаны участники акции протеста сирот, не имеющих жилья. Это самая масштабная акция протеста в регионе. В Туве свыше 4,6 тысячи сирот не обеспечены жильем; некоторые стоят в очереди десятилетиями. https://t.co/hFQtkllIXi pic.twitter.com/vcRCZV23Uc

— Грани.Ру (@GraniTweet) 6 февраля 2018 г.

Согласно российским законам государство должно предоставлять сиротам жилье, когда они, достигнув совершеннолетия, покидают детдома и интернаты. Между тем в Туве эти нормы не исполняются – в очереди на получение жилья стоят люди в возрасте 40-50 лет. По данным правительства региона, на 1 января нынешнего года в очереди на жилье стояли 4611 человек, из них 1811 – в возрасте старше 23 лет.

Недавно было образовано движение “Сироты Тувы. Право на жилье”. Как передают “Сибирь.Реалии”, за несколько дней в него вступили свыше 700 человек.

В понедельник группа активистов движения явилась в Агентство по делам детей и семьи. Директор учреждения Саида Сенги сообщила, что с 2015 года ни один очередник квартиру не получил.

После этого, рассказала Донгак, активисты посетили стройплощадки, “об успехах на которых регулярно рапортуют чиновники”. “Но увидели там в лучшем случае фундаменты”, – добавила общественница.

После этого около 10-15 членов движения вернулись в агентство и остались там ночевать. Они требуют ускорить строительство квартир, а на время, пока дома не построены, предоставить нормальное временное жилье. Сейчас чиновники предлагают сиротам жить вместе с маленькими детьми в приютах для бездомных.

С утра директор агентства Сенги на работу не вышла. Между тем в учреждение начали прибывать новые протестующие как из Кызыла, так и из других местностей.

По словам Донгак, это беспрецедентная для Тувы акция протеста – более масштабных в последние годы не было.

Чиновники около суток игнорировали протест. Затем на 17 часов была назначена встреча в региональном Минтруда. Вскоре, однако, стало известно, что встреча не состоится. В этой связи активисты призвали протестующих в агентство, где в итоге и прошел разговор с чиновниками, после которого начались задержания.