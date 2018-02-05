Понедельник, 5 февраля 2018

Та Америка, которую мы считали Америка, она уже сейчас не Америка… Естественное соревнование там, экономика, свобода. Оказывается, там запрещают, сказать это нельзя… То есть мир изменился. Не то что мы не доросли до мира, потом мы вошли, а мир – вот он. А оказывается, сейчас многое перевернулось просто, все об этом говорят… мы считали, что у нас все запрещают, вот в советское время, а там все можно. У нас даже нельзя было поселиться в отеле… С паспортом чего-то или ты с женой не можешь там это. А там как-то, да тебя везде пускают, тебе только права автомобильные, да? А там сплошная слежка, прослушивание. Чтобы снять квартиру в Париже, вот у меня друзья, там какие-то у них целые какие-то тендеры, конкурсы. То есть там, как в советское время считалось, то, что плохо, вот с этой пропиской, – там все на заметке. То есть сейчас многое то, что мы считали плохо, а вот свободный мир, – а оказалось, он совсем не такой, и еще изменился. И “Санта-Барбара”, когда сидит два претендента в президенты, какую-то разыгрывают комедию, Клинтон и Трамп, да? Смешно на них смотреть.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник РФ

…оруэлловский телескрин, казавшийся фантастикой в 1949 году, выглядит допотопным монстром по сравнению с новейшими достижениями того, что Бэмфорд называет “технотиранией”… “аудиовизуальное вторжение”, практикуемое карательными органами и спецслужбами, “грозит полным перерождением общества, превращением его в питомник, где никто не знает, следят ли за каждым его поступком, подслушивают ли каждое его слово…” То есть реальным перерождением и превращением в мир, созданный фантазией Оруэлла… Нигде в США не сыщешь такой концентрации самых совершенных ЭВМ, как в подземных помещениях штаб-квартиры Агентства национальной безопасности… Объединенные компьютерной пуповиной с ЭВМ Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и других “Больших Братьев”, эти электронные филеры могут наблюдать и наблюдают буквально за каждым американцем, знают о нем буквально все. От реального телескрина дядюшки Сэма нет укрытия, нет спасения. Он подслушивает твои телефонные разговоры, перлюстрирует твою почту, следит за твоими передвижениями, а главное – за движением твоей мысли.

Мэлор Стуруа, советский журналист-международник. “1984 и «1984»” (“Известия”, январь 1984 года)