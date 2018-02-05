Понедельник, 5 февраля 2018

В СИЗО Петербурга найден мертвым фигурант уголовного дела о мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны экс-глава компании “Новит Про” Валерий Пшеничный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Семченкова, участвующего в деле.

“Пшеничного обнаружили мертвым в следственном изоляторе в понедельник. С момента заключения под стражу он находился в четырехместной камере. Сегодня он примерно на час оставался в камере один. После этого его обнаружили мертвым. Причины смерти пока неизвестны”, – сказал адвокат.

Двоих сокамерников Пшеничного отправили в суд и на следственные действия. Третий находился в следственном кабинете на встрече с адвокатом. Через час он вернулся в камеру и обнаружил 56-летнего Пшеничного мертвым.

“Утром подтвердили из УФСИН смерть Пшеничного”, – сообщила РБК пресс-секретарь петербургского уполномоченного по правам человека Юлия Волкова. По ее словам, в УФСИН заявили, что Пшеничный совершил самоубийство.

18 января в Петербурге Пшеничный был задержан вместе с заместителем главного инженера АО “Адмиралтейские верфи” Глебом Емельченковым по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По данным следствия, Емельченков вместе с Пшеничным и другими лицами необоснованно завысили стоимость госконтракта по разработке 3D-модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 “Варшавянка” и похитили 100 миллионов рублей. Контракт с Минобороны был заключен в 2013 году. Его стоимость составила около миллиарда рублей. Оба фигуранта дела свою вину не признали.

На заседании Октябрьского районного суда Петербурга, арестовавшего обоих фигурантов под стражу до 15 марта, стало известно, что в рамках уголовного дела также был задержан еще один топ-менеджер “Новит Про” Андрей Петров. Он заключил досудебное соглашение и дал показания против Емельченкова и Пшеничного.

“Адмиралтейские верфи” входят в Объединенную судостроительную корпорацию. Предприятие специализируется на строительстве подводных лодок, глубоководных аппаратов и наукоемких высокотехнологичных судов военного и гражданского флота. С января “Адмиралтейские верфи” находятся под санкциями США.