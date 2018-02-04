Воскресенье, 4 февраля 2018

Оппозиционному лидеру Алексею Навальному грозит фабрикация дела о нападении на полицейских на “забастовке избирателей” 28 января. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

В 7:30 утра домой к Навальному явились полицейские и вручили ему две повестки в СКР на опросы в рамках доследственной проверки. Почему опросов запланировано сразу два и когда именно они должны пройти, оппозиционер не пояснил.

В комментарии к твиту политик поместил ссылку на видеозапись своего задержания, сделанную “Гранями”. “Задержание, в ходе которого, по мнению СКР и Путина, я “бью полицейских”, – пояснил он.

Навальный был задержан на Тверской примерно через 3 минуты после появления на акции. Один из оппозиционеров, сопровождавших политика, – Константин Салтыков из “Протестной Москвы” – попытался помешать силовикам, и его схватили вместе с Навальным.

После задержания Салтыков был избит.

Съемка Граней.Ру:

Навального поздно вечером в тот же день освободили из ОП “Якиманка” без оформления протокола. Между тем в отношении избитого Салтыкова СКР начал доследственную проверку для фабрикации против активиста дела по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). В рамках проверки у активиста попытались взять объяснения, однако он отказался отвечать на вопросы, сославшись на статью 51 Конституции.

Кроме того, в “Якиманке” на Салтыкова были сфальсифицированы протоколы по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). На основании этих протоколов активиста задержали в отделе до суда.

29 января судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Салтыкова на 30 суток.

На другой день, сообщала “Медиазона”, следователь СКР, посетив активиста в спецприемнике, вновь попытался опросить его. Однако Салтыков и в этот раз отказался от дачи объяснений.