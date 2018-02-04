Воскресенье, 4 февраля 2018

В аннексированном Старом Крыму против Заремы Куламетовой, матери крымскотатарского активиста Герая Куламетова, возбуждено дело об оскорблении полицейского. Об этом 4 февраля сообщила “Крымская солидарность” со ссылкой на Мустафу Сейдалиева, защитника подозреваемой.

На воскресенье, несмотря на выходной день, Куламетову и ее сына вызвали повесткой к следователю, говорится в публикации. От дачи показаний и мать, и сын отказались, сославшись на статью 51 российской Конституции.

Иной информации о деле не приводится. В какую именно структуру вызывали Куламетовых, также не уточняется – в публикации говорится о “следователе Кировского района”. Согласно статье 150 российского УПК (формы предварительного расследования) делами по статье 319 УК (оскорбление представителя власти) занимается полиция. При этом в общем случае по таким делам проводится дознание, а не следствие; следствие назначается лишь по письменному указанию прокурора.

Статья 319 УК России не предусматривает лишения свободы. Ее максимальная санкция – год исправработ. Как альтернативы кодекс предусматривает до 40 тысяч рублей штрафа и до 360 часов обязательных работ.

Как можно предположить, эпизод, вмененный матери активиста, датирован 18 января нынешнего года. В этот день в 6:45 утра к Куламетовым для “обследования жилища” явились силовики. После обыска активиста доставили в Кировский райотдел полиции. Там на него сфабриковали протокол по статье 20.29 российского КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Претензии силовиков вызвали некое видео, опубликованное Куламетовым в 2012 году, то есть еще до аннексии Крыма, а также помещенное им фото скрещенных черного и белого флагов – символика “Хизб ут-тахрир”.

К отделу вместе с родственниками активиста подошла большая группа земляков. Однако дежурный солгал им, заявив, будто Куламетова в здании нет. “Они специально это делают, чтобы люди разошлись”, – пояснял “Граням” защитник Сейдалиев. Между тем часть активистов, опасаясь, что их товарища похитили, как осенью Рената Параламова, собрались приступить к срочным поискам.

В итоге силовики подтвердили, что Куламетов находится в отделе.

Позже в тот же день судья подконтрольного России Кировского райсуда Роман Михайлов арестовал активиста на 10 суток.

18 декабря прошлого года Куламетов был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в пикетах 14 октября против преследования мусульман.

Ранее дело по 319-й статье российского УК было открыто против симферопольского активиста Шевкета Раззакова. Как утверждается, в апреле во время обысков в Бахчисарае он плюнул в снайпера Росгвардии А. Шабельника и обругал его матом. Сам Раззаков вину не признает. По делу также проводилось не дознание, а следствие, причем вел его СКР. 23 января начался суд над активистом. “Потерпевший” Шабельник явился на слушания в маске.