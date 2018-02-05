Понедельник, 5 февраля 2018

Один из лидеров татарского национального движения Рафис Кашапов, в конце декабря освободившийся из колонии после трехлетнего срока по делу об экстремизме и сепаратизме, эмигрировал из России. Об этом он в воскресенье вечером сообщил на своей ФБ-странице.

31 января, пояснил Кашапов, он получил в УМВД по Набережным Челнам копию иска управления с требованием установить за ним административный надзор на срок три года с момента освобождения – до 27 декабря 2020-го. Рассмотрение иска должно состояться во вторник в Набережночелнинском горсуде.

“Исходя из того, что в современной России полностью отсутствует независимая судебная система, а права человека и гражданина абсолютно попираются властью, я воспринимаю иск об установлении в отношении меня административных ограничений не только как лишение меня возможности полнокровной жизни во всех ее проявлениях, включая общественную деятельность, но и как предварительное действие на пути очередного лишения меня свободы”, – отметил активист.

Эмигрант добавил, что поручил своим адвокатам принять участие в слушаниях 7 февраля.

“Да хранит тебя Аллах, брат! – прокомментировала публикацию видная татарская активистка, писательница Фаузия Байрамова, ранее дважды осужденная условно по делам об экстремизме. – У них длинные руки, будь осторожен”.

Сейчас 59-летний Кашапов находится в Киеве. В воскресенье он встретился с крымскотатарскими деятелями: национальным лидером Мустафой Джемилевым, председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым, его заместителем Ильми Умеровым и главредом QHA, членом Меджлиса Гаяной Юксель.

Намерен ли активист обосноваться на Украине, он не уточнил. Его брат-близнец, известный общественник Нафис Кашапов, с 2005 года живет в эмиграции в Варшаве. В марте 2015-го, вскоре после ареста брата по последнему делу, Польша предоставила Нафису Кашапову политическое убежище.

В августе прошлого года на Украину эмигрировал татарский исламский активист и правозащитник Ильмир Имаев. Месяцем раньше он освободился из колонии, отбыв срок три с половиной года по делу “Хизб ут-тахрир”.

После освобождения Кашапов рассказывал “Idel.Реалиям”, что ранее ему предлагали уехать и обратиться за убежищем в целый ряд стран, в том числе США, Канаду, Польшу, Испанию, Турцию, Японию, Австралию.

Активист был осужден по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет) за публикацию в интернете трех текстов и одного демотиватора с критикой аннексии Крыма и агрессии России в Донбассе. Он отбывал срок в ИК-19 общего режима в поселке Бельгоп в черте Ухты, Коми. Там на него по надуманным поводам была наложена масса взысканий. В апреле 2016 – апреле 2017 года политзек отбыл год в ЕПКТ (внутренней тюрьме) ИК-31 строгого режима в городе Микунь.

Фсиновцы, как и теперь полиция, также добивались помещения Кашапова под административный надзор, причем на пять лет. 11 июля 2017 года судья Ухтинского горсуда Светлана Новоселова частично удовлетворила ходатайство ИК-19, назначив политзеку три года надзора по выходе из колонии. Однако 5 октября на слушаниях по апелляционной жалобе Кашапова представитель ИК-19 отказался от своего иска, и судья Верховного суда Коми Светлана Вдовиченко отменила решение о надзоре.