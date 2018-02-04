Воскресенье, 4 февраля 2018

Судья Мосгорсуда Олег Гривко освободил под подписку о невыезде руководителя гематологического отделения столичной горбольницы №52 Елену Мисюрину, приговоренную к двум годам колонии из-за смерти пациента, произошедшей в 2013 году, сообщает РБК.

Мисюрина была взята под стражу в зале суда 22 января, в день провозглашения обвинительного приговора. Ее содержали в женском СИЗО-6.

Представитель прокуратуры на слушаниях заявила, что врача взяли под стражу необоснованно, так как Мисюрина до этого ни разу не нарушала подписку о невыезде и имеет на иждивении восьмилетнего ребенка и родителей-инвалидов.

В защиту врача на суде также выступил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. “Мы считаем, что сегодня идет волна, необъяснимая и необоснованная, травли врачебного сообщества, – сказал медик. -Кому хорошо от того, что она арестована? Им? Или тем, кто придет им на смену? А кто ответит, если кто-то из пациентов умрет, потому что рядом не было Елены Николаевны и ее квалифицированного мнения?”. Рошаль попросил суд отпустить Мисюрину под свое поручительство и предложил “посадить себя вместо нее”.

31 января прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы внесла апелляционное представление на приговор Мисюриной, потребовав отменить решение, вернуть дело в прокуратуру, а также освободить врача из СИЗО. В ведомстве сослались на нарушения, допущенные во время предварительного следствия – в частности, указали в прокуратуре, в материалах дела содержатся противоречащие друг другу экспертные заключения. Апелляционную жалобу на решение об аресте Мисюриной также подали ее адвокаты Анатолий Клейменов и Мария Зайцева.

Судья Черемушкинского райсуда Зинаида Никиточкина признала Мисюрину виновной по пункту “в” части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). При этом представитель обвинения просил назначить медику трехлетний условный срок.

По версии следствия, летом 2013 года Мисюрина, работавшая тогда в частной клинике, которая принадлежит ее мужу, при взятии анализа вещества костного мозга ввела пациенту иглу не в том месте, перепутав крестец и подвздошную кость. В тот же день больного госпитализировали в частную клинику “Медси” с аппендицитом, через сутки прооперировали, а два дня спустя он умер от внутреннего кровотечения.

Врач отказалась признать вину – по ее версии, умерший пациент страдал нарушением свертываемости крови и скончался из-за обострения этого недуга. Врача поддержали коллеги: на суде в ее защиту выступил директор НИИ гематологии и генной терапии Андрей Воробьев. 29 января в поддержку Мисюриной выступил департамент здравоохранения мэрии Москвы. “Несомненно, что до принятия этого решения можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов и оказать врачу полноценную поддержку в суде”, – говорилось в заявлении ведомства.

СКР стал проверять обстоятельства смерти пациента, фигурирующего в деле Мисюриной, в феврале 2014 года. В январе 2015-го против врача было возбуждено дело. Сперва ее обвиняли по менее тяжкой части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности), однако в январе 2016-го в связи с истечением срока давности по этой статье дело переквалифицировали. Оно рассматривалось в суде дважды: на первом процессе, проходившем весной 2016-го, судья Галина Стрельцова вернула дело в прокуратуру. Повторные слушания продолжались с мая 2017 года.