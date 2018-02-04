Воскресенье, 4 февраля 2018

Российские военные разместили в Калининградской области на постоянной основе оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”. Об этом заявили президент Литвы Даля Грибаускайте и министр обороны страны Раймундас Кароблис, сообщает DELFI.

Ракетные комплексы были выгружены в порту Калининграда в понедельник. Они способны нести ядерное оружие. По словам Кароблиса, ранее “Искандеры” уже на время привозили в регион для участия в учениях, однако “на этот раз ситуация иная – это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры”. Как сообщалось, в 2018 году комплексы “Искандер-М” должна была получить 152-я гвардейская ракетная бригада российской армии, дислоцирующаяся в городе Черняховск (до 1946 года – Инстербург).

По мнению Грибаускайте, развертывание “Искандеров” в самом западном регионе России “означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы”. Как отмечали литовские эксперты, комплексы могут быть использованы для воспрепятствования действиям союзников Литвы по НАТО в регионе – для уничтожения целей в самой прибалтийской стране России достаточно уже имеющихся военных мощностей.

31 января Минобороны России отчиталось о готовности инфраструктуры для развертывания комплексов “Искандер-М” под Калининградом.

В Калининградской области уже развернуты российские системы ПВО С-400, а также береговые ракетные комплексы “Бал” и “Бастион”.

В феврале прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что развитие стратегических ядерных сил остается “безусловным приоритетом” защиты национальных интересов России. Однако, по словам министра, роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться за счет развития высокоточных средств поражения. “Это – крылатые ракеты морского базирования “Калибр”, успешно применяемые против террористов в Сирии, комплексы Сухопутных войск “Искандер”, современные ракеты для самолетов стратегической авиации”, – сказал Шойгу.

В ноябре 2016 года в Госдепартаменте США заявили, что размещение Россией в Калининградской области комплексов “Искандер” и С-400 ничем не обосновано и дестабилизирует европейскую безопасность. “Россия высказывала угрозы разместить свои ракетные комплексы “Искандер” в Калининграде на протяжении последнего десятилетия в качестве реакции на множество событий в Европе, ни одно из которых не требовало подобного военного ответа, – сказал официальный представитель Госдепа Джон Кирби. – Мы призываем Россию воздерживаться от слов и действий, которые не отвечают целям обеспечения безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе”.