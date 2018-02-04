Воскресенье, 4 февраля 2018

Судья Мосгорсуда Татьяна Хомякова отменила административный арест юристу Фонда борьбы с коррупцией Александру Помазуеву, получившему 10 суток после задержания в офисе фонда 28 января. Об этом сообщается в твиттере “Команда Навального”.

Судья указала, что прекращает административное дело против юриста “за недоказанностью обстоятельств”. Помазуеву вменяли часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полицейскому). Ему оставалось двое суток до истечения срока ареста.

Помазуев был задержан в офисе ФБК 28 января. В помещение, откуда велась трансляция митинга “Забастовка избирателелей”, ворвались сотрудники ЦПЭ, вскрыв дверь офиса болгаркой. Силовики заявили, будто им поступил звонок о заложенной в помещение бомбе. Трансляция была прервана. Вместе с Помазуевым в отдел полиции “Даниловский” увезли координатора московского штаба Навального Сергея Бойко, ведущего новостей youtube-канала “Навальный live” Дмитрия Низовцева, его соведущую Елену Малаховскую и еще нескольких человек. На Помазуева, Низовцева и Малаховскую были составлены протоколы по статье 19.3 КоАП. Бойко вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за публикацию ролика об акции “Забастовка избирателей”. 30 января судья Симоновского райсуда Хызыр Муссакаев дал по 10 суток Помазуеву и Низовцеву, назначил Бойко 15 суток, а Малаховскую оштрафовал на 1000 рублей.

Утром 28-го числа также был задержан функционер федерального штаба Навального Николай Ляскин. Машину активиста около его дома остановили полицейские и человек в штатском и заставили его проехать в отдел полиции “Измайлово”. В полиции на Ляскина составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП за сообщение в твиттере о планируемой акции на Тверской. Перовский райсуд назначил Ляскину 30 суток ареста.

30 января в московском аэропорту “Шереметьево” по возвращении в Россию были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и пресс-секретарь избирательной кампании политика Руслан Шаведдинов. 28-го числа они в течение 14 часов вели трансляцию с протестных акций из студии, находящейся за пределами России. На Шаведдинова составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП, на Ярмыш – по части 2 той же статьи (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). 31 января судья Муссакаев арестовал Шаведдинова на 8 суток, Ярмыш – на 5 суток. Административное дело Шаведдинова было переквалифицировано на вторую часть “митинговой” статьи КоАП – решение суда по одному из его предыдущих задержаний еще не вступило в законную силу. Ярмыш по этой статье привлекали впервые в жизни.