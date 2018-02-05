Понедельник, 5 февраля 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал “постыдным” решение Международного олимпийского комитета не допустить на игры в Пхёнчхане 15 россиян, с которых Международный спортивный арбитраж (СAS) в Лозанне снял обвинения в употреблении допинга.

“Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права”, – написал Медведев Фейсбуке.

По мнению премьер-министра, решение МОК “противоречит фундаментальным правовым началам” и “уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту”, поскольку вина российских спортсменов не была доказана в суде.

“А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно”, – заключает Медведев. Цель решения МОК – “причинить политический ущерб” России, подчеркивает премьер.

Об окончательном решении МОК в отношении 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражом, стало известно 5 февраля. Комитет отказался допускать на зимнюю Олимпиаду 13 действующих спортсменов и еще двух, которые завершили карьеру и сейчас работают тренерами.

1 февраля CAS отменил пожизненную дисквалификацию 39 российских спортсменов, ранее уличенных в применении допинга. 11 россиянам она была заменена запретом участвовать лишь в ближайшей Олимпиаде – в Пхёнчхане, – а с остальных 28 обвинения в употреблении допинга полностью сняли за недоказанностью.

После этого оправданные спортсмены направили в МОК запросы для получения приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Позже в МОК не исключали, что решение CAS будет обжаловано.

4 февраля президент международной олимпийской организации Томас Бах указал на необходимость реформировать CAS, в частности его систему управления. Такое заявление он сделал именно в связи с решением суда по апелляционным жалобам россиян. Вынесенное решение, отметил президент МОК, “негативно скажется на борьбе с допингом в будущем”.

Тогда же Бах предупредил, “что отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что эти спортсмены будут иметь право на получение приглашения от МОК”.