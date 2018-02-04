Воскресенье, 4 февраля 2018

Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ миграционной службы Украины признать лидера партии “Движение новых сил” Михаила Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Об этом сообщает “Украинская правда”.

Суд утвердил решение Киевского окружного административного суда, оно вступило в законную силу. Теперь Саакашвили находится на Украине незаконно – власти страны могут начать процесс экстрадиции политика в Грузию.

“Нами будет обжаловано это решение в кассационной инстанции. Если суд в кассационной инстанции не поддержит наши позиции, то мы будем дальше двигаться для защиты Саакашвили. Есть еще европейские инстанции”, – заявил адвокат бывшего президента Грузии Руслан Чернолуцкий.

Сам Саакашвили на слушаниях назвал суд “разводняком” и сказал, что больше не будет ходить на суды по поводу легальности своего пребывания на Украине. “Лучше это время я займусь воплощением нашего с вами плана к 18 февраля”, – написал оппозиционер в Фейсбуке. На воскресном протестном марше в Киеве Саакашвили потребовал от Петра Порошенко покинуть пост президента Украины до 18-го числа.

На родине Саакашвили заочно приговорен к трем годам лишения свободы – в январе Тбилисский горсуд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии обвинения, в бытность президентом политик незаконно помиловал четверых осужденных.

На Украине против оппозиционера также возбуждено дело – Саакашвили инкриминируют часть 1 статьи 15, часть 2 статьи 28 – часть 2 статьи 256 украинского УК (покушение на содействие участникам преступных организаций, совершенное должностным лицом в составе группы лиц; от 5 до 10 лет колонии). По версии следствия, он договорился о финансировании протестов в стране с олигархом, соратником беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Сергеем Курченко в обмен на “интересы преступной группировки”. Сам Саакашвили все обвинения отрицает – политик утверждает, что не знаком с Курченко. 26 января Апелляционный суд Киева отправил политика под ночной домашний арест, запретив ему покидать жилье с 22 часов вечера до 7 часов утра.

В июле 2017-го Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В это время оппозиционер находился в США. В сентябре экс-президент Грузии с помощью своих сторонников с боем прорвался на Украину из Польши. После этого политик попросил убежища в стране, однако получил отказ от Государственной миграционной службы. С этого времени оппозиционер пытается обжаловать действия чиновников в судах различных инстанций.