Понедельник, 5 февраля 2018

Россия не выполняет свои обязательства по предотвращению применения властями Сирии химического оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

“Госсекретарь (Рекс Тиллерсон. – Ред.) отметил в прошлом месяце в Париже, что Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточном Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия, с тех пор как началось российское вмешательство в в Сирии. Защищая сирийский режим от ответственности, Россия не выполнила свои обязательства. Использование химического оружия всеми сторонами в Сирии должно быть однозначно прекращено”, – говорится в заявлении.

“Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о применении сирийским режимом хлорина для терроризированиея ни в чем не повинных гражданских лиц, на этот раз в провинции Идлиб недалеко от Саракиба. Эта атака стала шестым из таких зарегистрированных случаев за последние 30 дней в Сирии”, – подчеркнули в Госдепартаменте.

Вашингтон призвал международное сообщество “пользоваться любой возможностью, чтобы публично оказать давление на режим (Башара) Асада и его сторонников, прекратить использование химического оружия и привлечь к ответственности виновных в этих жестоких нападениях”.

В понедельник в Совете Безопасности ООН заместитель генерального секретаря по вопросам разоружения Исуми Накамицу заявила, что еще рано говорить о полном выполнении резолюции 2013 года, направленной на ликвидацию химоружия в Сирии. По ее словам, в ближайшее время Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия представит новые доклады. Если факты подтвердятся, “мы будем обязаны принять более серьезные ответные мер”, подчеркнула Накамицу. Замгенсека выразияла надежду, что Совбез проявит в этом вопросе единство и “не будет поощрять безнаказанность”.

“Мы получили сообщения о том, что режим Асада в последние недели несколько раз применял хлорин против своих граждан, в том числе вчера, – отметила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. – Россия отложила принятие заявления, являющего простым осуждением того, что сирийских детей душат хлорином”.

Хейли также раскритиковала резолюцию, подготовленную Россией и предлагающей запустить новый механизм расследования случаев применения химатак. “Это не беспристрастный механизм. Это способ скрыть результаты последнего расследования, которое Россия отчаянно желает похоронить”, – заявила представитель США.

24 января Хейли на заседании Совбеза заявила, что Россия стремится скрывать данные о применении химического оружия войсками Асада. “Мы знаем, что в течение многих лет Россия в тех случаях, когда ее сирийские друзья использовали эти презренные орудия войны, смотрела в другую сторону. Россия причастна к зверствам режима Асада. Скажет ли сегодня Российская Федерация хоть что – нибудь о страданиях, вызванных варварскими действиями Асада? Потребуют ли они от него ответа? Конечно, нет. Они этого не делают никогда”, – сказала Хейли.

Российский постпред Василий Небензя в свою очередь предложил создать новый следственный орган по установлению фактов, связанных с применением отравляющих веществ в Сирии и представил проект резолюции по этому вопросу. По словам Небензи, новый орган “должен быть профессиональным и деполитизированным”. Он должен заменить Совместный механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН по расследованию использования химоружия в Сирии, который, по словам российского дипломата, “стал инструментом политических манипуляций” и “полностью дискредитировал себя”.

Хейли выступила с критикой российской инициативы. “Россия собрала нас всех почти без предварительного уведомления, а затем выступила с предложением, которое, как она надеется, отвлечет внимание от новой французской инициативы по обеспечению ответственности тех, кто применяет химическое оружие”, – заявила постпред США. По ее словам, у России “нет никакого права” учить Совет Безопасности тому, как добиться прекращения применения химоружия в Сирии. Хейли напомнила, что в прошлом году Москва трижды прибегала к вето, “убившему” Совместный механизм расследования.

Срок действия мандата СМР истек 18 ноября. За месяц до этого в ООН трижды поднимался вопрос о продлении работы миссии, однако все три раза Россия налагала вето на документ. Небензя назвал СМР структурой, которая “два года подряд штампует бездоказательные обвинения против Сирии”.