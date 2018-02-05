Понедельник, 5 февраля 2018

В Спортивный арбитражный суд в Лозанне подали иски 32 российских спортсмена, говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Они просят отменить решение Международного олимпийского комитета об их недопуске на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Апелляции будут рассмотрены в Пхёнчхане специальной выездной панелью CAS. Сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде, не уточняется.

Среди подавших иски россиян шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян и Артем Козлов, биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Алексей Волков, бобслеисты Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Юлия Шокшуева, хоккеисты Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников и Антон Белов, лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, конькобежцы Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина и Сергей Грязцов, а также фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

1 февраля CAS отменил пожизненную дисквалификацию 39 российских спортсменов, ранее уличенных в применении допинга. 11 россиянам она была заменена запретом участвовать лишь в ближайшей Олимпиаде, а с остальных 28 обвинения в употреблении допинга полностью сняли за недоказанностью. После этого оправданные спортсмены направили в МОК запросы для получения приглашений на Олимпиаду-2018.

В воскресенье президент МОК Томас Бах указал на необходимость реформировать CAS, в частности его систему управления. Такое заявление он сделал именно в связи с решением суда по апелляционным жалобам россиян. Вынесенное решение, отметил президент МОК, “негативно скажется на борьбе с допингом в будущем”. Тогда же Бах предупредил, “что отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что эти спортсмены будут иметь право на получение приглашения от МОК”.

В понедельник МОК отказал в допуске на Игры в Пхёнчхане 15 россиянам, с которых CAS снял обвинения в употреблении допинга. Решение затронуло 13 действующих спортсменов и еще двоих, которые завершили карьеру и теперь работают тренерами. Решение специальной комиссии по допуску российских спортсменов было принято единогласно, заявила ее глава Николь Хевертц. Глава комиссии МОК по расследованию случаев употребления допинга Денис Освальд отметил, что решение CAS оправдать 28 россиян было шокирующим, и он его “не понимает”, поскольку не знаком с мотивами.