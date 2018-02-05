Понедельник, 5 февраля 2018

В посольство России в Париже передана петиция за освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме. Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Под обращением, адресованным Владимиру Путину, подписались свыше 3500 человек. Они призывают Путина освободить Сенцова до мартовских президентских выборов.

Акцию инициировал философ Мишель Ельчанинов. Петиция появилась 19 ноября прошлого года на Change.org с подписями десятков французских интеллектуалов. В их числе были директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, кинорежиссеры Бернар Тавернье и Мишель Хазанавичус, философы Бруно Латур и Эдгар Морен, писатель и философ Паскаль Брюкнер, писатель Эмманюэль Каррер, эссеист Рафаэль Глюксманн, посол МИД Франции по вопросам прав человека Франсуа Крокет, бывший евродепутат Даниэль Кон-Бендит. Также к петиции присоединились выдающийся словенский философ Славой Жижек, ряд украинских (кинорежиссер Сергей Лозница, русскоязычный писатель Андрей Курков, философ Владимир Ермоленко) и польских деятелей культуры.

Напоминая, что в июне – июле 2018 года в России должен пройти мундиаль, авторы обращения отметили: “Испортить этот праздник – было бы неуместно, но нужно, наверное, напомнить каждому – футболистам, болельщикам, зрителям, – куда они намереваются поехать или обратить свои взгляды. В Россию, где царит коррупция, где политическая игра – фарс, потому что оппозиционные партии подвергаются преследованиям и не могут участвовать в выборах, свободная пресса является исключением, цензура царит в области искусства”.

Противников режима, говорилось в обращении, убивают либо преследуют. Упоминалось, в частности, дело о мошенничестве, возбужденное против режиссера Кирилла Серебренникова.

“Владимир Путин готовится к четвертому мандату, – продолжили авторы. – Он почти наверняка будет избран. Таким образом, он будет президентом до 2024 года. Что касается Олега Сенцова, то он брошен в тюрьму, к северу от Полярного круга, – до 2034 года”.

Между тем, подчеркивалось в обращении, обвинения против Сенцова сфабрикованы.

“Только что узнали, что его здоровье ухудшается, – отметили подписанты. – Мы должны действовать быстро. Мир мирового кино, даже Россия, призывает освободить этого несправедливо осужденного. Настало время расширить этот круг. Мы требуем его освобождения из тюрьмы”.

“Накануне вероятного переизбрания Владимира Путина и великого футбольного праздника пришло время дать ему свободу”, – заключили авторы обращения.

В середине октября 2017 года стало известно, что после полутора лет, проведенных в ИК-1 в Якутске, Сенцова доставили в ямальскую ИК-8 в Лабытнанги. 13 ноября адвокат политзека Дмитрий Динзе, посетив своего клиента на новом месте, сообщил, что здоровье 41-летнего Сенцова ухудшилось. Климат Ямала, заметил адвокат, для политзека непривычно влажный. Кроме того, на этапе из-за пребывания в неотапливаемых автозаках у Сенцова обострился ревматизм, а также появились проблемы с сердцем. Наконец, политзек сильно похудел. “В Якутии и сейчас – это два разных человека”, – заметил Динзе.

Юрист добавил, что обмена и выдачи на Украину Сенцов ждать перестал.

В конце прошлого года жюри премии имени Андрея Сахарова “За журналистику как поступок” присудило режиссеру орден “За мужество”. Награду вручили двоюродной сестре политзека Наталье Кочневой (Каплан) на церемонии, прошедшей 31 января в Киеве одновременно с награждением других лауреатов в Москве.