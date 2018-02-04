Воскресенье, 4 февраля 2018

В Ростове-на-Дону неизвестный сжег машину журналиста Игоря Хорошилова. Об инциденте, произошедшем в ночь на воскресенье, в тот же день сообщил “Блокнот – Ростов-на-Дону”.

“Сосед с верхнего этажа курил на балконе, когда моя машина вспыхнула, – рассказал журналист. – Он говорит, что видел человека с надвинутым на лицо капюшоном, который бросал полиэтиленовый пакет с бензином. Видел, как тот убегал через дворы”.

Пожарные погасили огонь, однако восстановлению машина не подлежит. “Это старая, праворульная японка, которая честно отслужила мне 19 лет, – заметил Хорошилов. – Машина уже полгода стояла – ждала ремонта”.

По факту поджога журналист обратился в полицию. Силовики сообщили “Блокноту”, что ведут доследственную проверку.

Ответить, кого он подозревает в преступлении, Хорошилов затруднился. “Предположений много, – заметил он. – Пока для меня ясно, что это не несчастный случай. Машину сожгли намеренно”.

Хорошилов работал в разных ростовских изданиях, в том числе газете “Южный федеральный”, где получил известность журналистскими расследованиями. Сейчас является корреспондентом коммунистической газеты “Донская искра”.

Кроме того, с именем Хорошилова связывают ЖЖ k0m2375.livejournal.com, где публикуются разоблачительные статьи о ростовских чиновниках и бизнесменах. Из последних постов блога “Блокнот” упоминает ряд текстов о борьбе жителей ростовского микрорайона Александровка за сохранение местной рощи, часть которой чиновники разрешили застроить.

Однако сам журналист причастность к деятельности этого ЖЖ категорически отрицает.

“Блокнот” также отмечает, что в последнее время Хорошилов в соцсетях неоднократно выступал в защиту арестованных Олега Скрипки и Сергея Трубникова – бывших руководителей Северного кладбища Ростова, крупнейшего кладбища России. Журналист настаивает, что силовики сфабриковали дело, чтобы самим взять кладбище под контроль.

В 2015 году Хорошилов сотрудничал с “Гранями” в освещении процессов крымских узников Олега Сенцова и Александра Кольченко и украинской военнопленной Надежды Савченко.