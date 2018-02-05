Понедельник, 5 февраля 2018

Иностранные банки начали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов.

По результатам таких проверок ряду клиентов ограничили право распоряжаться денежными средствами. Тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов “по причине создания видимости смены налогового резидентства”, сказал источник агентства в крупном швейцарском банке.

Клиентов обязывают подтверждать свое налоговое резидентство. В прошлом году состоятельные россияне массово меняли его, чтобы скрыть информацию о своих банковских счетах за рубежом от налоговых органов.

Кроме того, иностранные банки обращают пристальное внимание на источник происхождения денежных средств на счетах. “Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета”, – отмечают в РБК.

3 февраля британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что власти страны намерены начать борьбу с незаконными активами россиян. По словам министра, “вся мощь правительства” обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище. “Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь”, – предупредил Уоллес.

В Великобритании вступил в силу новый документ – “Ордер на состояние необъясненного происхождения” (Unexplained wealth order (UWO). Он позволит британским властям замораживать и изымать собственность лиц, в случае, если они не смогут объяснить происхождение активов в размере, превышающем 50 тысяч фунтов стерлингов.

“Запросы UWO могут применяться против всех, начиная от местного драгдилера до зарубежного олигарха или международного преступника, – сказал Уоллес. – Я надавил на правоохранителей, чтобы поскорее начать использовать такие запросы, потому что слишком многие меры, принятые​ депутатами, в действительности не работают”.