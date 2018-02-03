Суббота, 3 февраля 2018

В городе Михайловка Волгоградской области в рамках флэшмоба к 75-летию победы в Сталинградской битве детсадовцев с воздушными шарами выстроили в цифры 7 и 5 и поставили на колени в снег. Об этом сообщает “Медуза”.

Фотоотчет о флэшмобе, в котором принимали участие и школьники, был опубликован на сайте мэрии города; публикацию озаглавили “Школьники Михайловки приняли вызов!”. Однако в воскресенье альбом оказался удален; его копия сохранилась в кэше Google, однако фотографии детсадовцев в сохраненной копии не оказалось.

Из ВК-сообщества “Команда Михайловки” снимок также удалили, однако пользователь Даша Котова поместила его повторно, сопроводив комментарием “Путин поднимет с колен”.

Как передает “Эхо Москвы”, детский омбудсмен региона Нина Болдырева пообещала провести проверку по факту флэшмоба. Пока какие-либо выводы делать рано, заметила чиновница.

Между тем в публикации Интерфакса, на которую ссылается “Медуза” (саму публикацию “Граням” обнаружить не удалось), чиновнице приписывается противоположное заявление – о том, что ничего предосудительного во флэшмобе не видит и проверку проводить не намерена.

“Какой повод обсуждать, а тем более притягивать за уши такого рода (критические. – Ред.) комментарии по поводу этой акции? Это возмутительно и аморально, – цитировались слова Болдыревой. – Воспитатели решили провести такую акцию и сделать фотографию со второго этажа детского сада, чтобы она была яркой. Детей попросили присесть, поскольку, когда они в рост стояли, не очень удачно получалось. Детишки меленькие кто на колени, кто на корточки, кто на попу плюхнулись”.