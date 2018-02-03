Суббота, 3 февраля 2018

Фигуранты первого московского дела “Таблиги джамаат” на судебном разбирательстве, открывшемся в пятницу в Бабушкинском райсуде столицы, отказались признать вину. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

В деле восемь фигурантов. Трое – 33-летний россиянин Шакир Кожамкулов и граждане Киргизии 30-летний Исламбек Камчибеков и 37-летний Каныбек Суюндук уулу – обвиняются по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 6 до 10 лет колонии. Остальным пятерым – гражданам России 52-летнему Ахмету Джумаеву, 32-летнему Айрату Усманову, 37-летнему Зуфару Мустафину, 38-летнему гражданину Киргизии Газыбеку Кубатову и 37-летнему гражданину Казахстана Бекзоду Бакирову – инкриминируют часть 2 этой же статьи (участие в деятельности экстремистской организации), санкция которой составляет от 2 до 6 лет.

Дело было зарегистрировано в суде 4 декабря 2017 года. Первоначально сообщалось, что разбирательство поручено судье Александру Глухову. Однако в итоге дело было передано в производство Антона Мартыненко. Предварительные слушания прошли 18 января.

На заседании в пятницу еще до оглашения обвинительного заключения адвокат Марьям Махаева, защищающая Мустафина, заявила отвод старшему помощнику бабушкинского межрайонного прокурора Гришиной из-за согласия поддерживать обвинение по делу, содержащему заведомо недопустимые доказательства. Ходатайство было поддержано всеми другими адвокатами и всеми подсудимыми. Однако судья Мартыненко в отводе отказал.

Вся суть обвинения сводится к тому, что подсудимые с июня 2016 года собирались на квартире Суюндук уулу и читали там включенные в список экстремистских материалов книги о халифате.

Усманов и Мустафин, после того как Гришина зачитала обвинительное заключение, полностью отвергли всякую причастность как к посещению собраний у Суюндук уулу, так и вообще к “Таблиги джамаат”. Шестеро остальных подсудимых подтвердили, что состоят в этой структуре, однако отказались признать свои занятия экстремистскими. При этом Кожамкулов, Камчибеков и Суюндук уулу заявили, что являются рядовыми участниками, а не организаторами группы.

Следующее заседание по делу состоится 13 февраля. Начало слушаний в 14 часов.

Ранее сообщалось, что большинство обвиняемых и ранее не отрицали причастности к деятельности “Таблиги джамаат”. В частности, Джумаев подтвердил, что ездил в Индию в штаб-квартиру организации. В то же время он отверг обвинение в экстремизме. Кожамкулов с самого начала настаивал на том, что не являлся организатором группы. Камчибеков, работавший без оформления грузчиком на рынке, окончивший всего два класса школы и не владеющий русским языком, также заявлял о своей невиновности.

Между тем на сайте суда упоминается ходатайство о проведении процесса в особом порядке, которое может быть подано лишь в случае признания предъявленного обвинения. Чем объясняется такая запись в карточке дела, неизвестно.

Дело открыло 16 декабря 2016 года УФСБ по Москве и Подмосковью. Большинство фигурантов были задержаны в Москве 22 декабря, шесть дней спустя. Через месяц, 18 января 2017-го, ФСБ и ЦПЭ задержали в Казани Усманова и Мустафина.

Всего в Москве схватили не шесть, а семь человек. Седьмым был гражданин Киргизии Кубанычбек Садыров. Он, в отличие от других фигурантов, полностью признал вину, хотя и не пошел на сделку с прокуратурой. 28 ноября 2017 года судья Глухов в особом порядке приговорил 29-летнего на тот момент Садырова к двум годам общего режима по части 2 статьи 282.2 УК. Подсудимый получил минимальный срок, предусмотренный кодексом по его обвинению.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом “Таблиги джамаат” запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В Киргизии организация действует легально и имеет большое влияние.

В России “Таблиги джамаат” находится под запретом с 2009 года. В ряде регионов России был возбужден целый ряд дел по “экстремистским” статьям УК против действительных либо мнимых членов организации. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки. В октябре нынешнего года аресты по первому делу “Таблиги джамаат” прошли в аннексированном Крыму.

14 ноября 2017 года прошла облава по второму московскому делу “Таблиги джамаат”. Всего задержали 69 человек, включая женщин. В итоге, однако, подозреваемыми стали лишь пять человек: Али Аджиев, Джилдызбек Исмаилов, Кунан Турдиматов, Максат Бердикулов и Али Зулушев. Всем им вменили часть 2 статьи 282.2 УК. 15 ноября задержанных отправили в СИЗО.