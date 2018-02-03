Суббота, 3 февраля 2018

В аннексированном Симферополе жители “поляны протеста” Стрелковой начали голодовку против готовящегося сноса их домов и мечети. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

Ранее в воскресенье в мечети Стрелковой прошел митинг, на котором жители “поляны протеста” потребовали от Владимира Путина защитить их постройки от сноса. Они развернули три больших плаката с надписями: “Президент! Защити от сноса наши дома и мечеть!”, “Президент! Останови произвол крымских властей!” и “Требуем встречи с президентом!”.

Как заметил один из лидеров протестующих Фазыл Ибраимов, жители Стрелковой уже неоднократно просили Путина о помощи, однако их обращения по адресу не доходили, а попадали к чиновникам крымской оккупационной администрации. В этой связи жители Стрелковой заявили о намерении добиваться встречи с Путиным, чтобы “сказать ему, что происходит”.

Первым о голодовке объявил один из лидеров протестующих Фазыл Ибраимов. К нему присоединились другие активисты. Ибраимов намерен голодать бессрочно – до тех пор, пока Путин не примет и не выслушает активистов. Между тем большинство других демонстрантов сообщили, что держать голодовки будут по три дня, сменяя друг друга.

Протестующие заявили, что готовы ехать в Москву и выставить плакаты перед Кремлем.

“Если нас не примет президент – это тоже ответ, – заметил Ибраимов. – Значит, мы будем знать, на чьей он стороне. И что это делается с его ведома”.

Поддержать протестующих прибыли представители крымского “казачества”, однако внутрь мечети они не заходили.

“Поляны протеста” – это площадки, занятые крымскотатарским самостроем. Появились они, поскольку украинские власти незаконно отказывали представителям коренного народа в выделении участков для постройки домов. Стрелковая расположена на северо-восточной окраине Симферополя. С 2005 года на ней возведено около 100 домов (бóльшая часть еще не достроена, остальные пригодны для жилья) и мечеть на 2 тысячи человек.

Между тем оккупационные власти намерены построить на месте Стрелковой микрорайон Крымская Роза на 9 тысяч человек.

5 августа 2017 года в подконтрольном России “горсовете” Симферополя прошли общественные слушания по вопросу строительства Крымской Розы. Активисты Стрелковой, в том числе Ибраимов, прибыли в “горсовет”, чтобы объяснить появление “полян протеста”. Однако тогдашний глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев начал прерывать Ибраимова, а затем потребовал от полицейских вывести его. Другие крымские татары некоторое время мешали силовикам выполнить команду, однако в итоге те вывели активиста из зала.

Старший лейтенант полиции А. Сергиенко сфабриковал на Ибраимова протокол по части 1 статьи 19.3 российского КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). 20 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда города Мария Домникова арестовала активиста на пять суток. В спецприемнике 62-летний Ибраимов, несмотря на сахарный диабет II степени, отказался от еды.

Как передавал на своей ФБ-странице активист Стрелковой Ринат Шаймарданов, 23 октября около 30 вооруженных спецназовцев, сломав двери, ворвались в дом сына Ибраимова и устроили там обыск – как утверждалось, из-за террористической угрозы. Однако, убедившись, что сам активист в доме не живет, визитеры удалились. Отмечалось, что обыск был устроен в день встречи Ибраимова с членом российского “госсовета” Крыма Лентуном Безазиевым.

6 декабря, сообщала “Крымская солидарность”, обыск прошел уже у самого Ибраимова. Силовики забрали документы, имеющие отношение к “поляне протеста” и ее активистам, а также патроны к травматическому пистолету. Кроме того, визитеры искали исламскую литературу.