Воскресенье, 4 февраля 2018

Международный олимпийский комитет отказал в допуске на игры в Пхёнчхане 15 россиянам, с которых Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на прошлой неделе снял обвинения в употреблении допинга. Об этом сообщается на сайте МОКа.

Решение затронуло 13 действующих спортсменов и еще двух, которые завершили карьеру и теперь работают тренерами.

1 февраля CAS отменил пожизненную дисквалификацию 39 российских спортсменов, ранее уличенных в применении допинга. 11 россиянам она была заменена запретом участвовать лишь в ближайшей Олимпиаде – в Пхёнчхане, – а с остальных 28 обвинения в употреблении допинга полностью сняли за недоказанностью.

После этого оправданные спортсмены направили в МОК запросы для получения приглашений на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Между тем в МОКе не исключали, что решение CAS будет обжаловано.

В воскресенье президент международной олимпийской организации Томас Бах указал на необходимость реформировать CAS, в частности его систему управления. Такое заявление он сделал именно в связи с решением суда по апелляционным жалобам россиян. Вынесенное решение, отметил президент МОКа, “негативно скажется на борьбе с допингом в будущем”.

Тогда же Бах предупредил, “что отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что эти спортсмены будут иметь право на получение приглашения от МОКа”.