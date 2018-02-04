Воскресенье, 4 февраля 2018

В ответ на субботний удар джихадистов из “Хайат тахрир эш-Шам” по штурмовику Су-25 в мухафазе Идлиб российская авиация в воскресенье вечером разбомбила больницу в городе Мааррет-эн-Нууман и жилые дома в этом и других населенных пунктах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных спасателей.

Помимо Мааррет-эн-Нуумана налетам подверглись города Идлиб, столица мухафазы, и Саракиб, а также поселки Кафр-Нубль и Маасран. Десятки человек погибли или получили ранения.

В частности, есть предварительные данные о гибели 5 человек в результате бомбежки жилого дома в Кафр-Нубле и еще 15 – при ударе по пятиэтажке в Идлибе. Дом в Идлибе Россия полностью сровняла с землей.

Удары по гражданским объектам Москва наносила и в субботу, сразу после того как был сбит Су-25. Тогда в поселке Хан-эс-Субль погибли не меньше 10 местных жителей, в том числе дети, а в Маасране – семья из 7 человек.

“Мы вытаскивали тела из-под обрушившихся стен, – рассказал агентству спасатель Ахмад Хиляль. – Русские мстят гражданским, многие из которых пришли сюда из других районов, спасаясь от бомбежек у себя дома”.

Одновременно бомбардировки ведет и авиация диктатора Башара Асада. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), в Саракибе диктатор в очередной раз применил химическое оружие. На город была сброшена бомба с неким удушливым газом, от которого пострадали пять человек.

Российский штурмовик был сбит под Саракибом ракетой “земля – воздух”, выпущенной из ПЗРК. Упав на землю, самолет сгорел. Пилот, сообщали арабские источники, катапультировался и был взят в плен. Между тем российское Минобороны утверждало, что летчика казнили.

“Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы отомстить за наш народ, – прокомментировал акцию один из командиров “Хайат тахрир эш-Шам” Махмуд Туркомани. – Пусть преступные захватчики знают, что в нашем небе им не пикник и они не смогут безнаказанно летать здесь, инша-Аллах”.

В Москве объявили, что в отместку нанесли по противнику “групповой удар высокоточным оружием”, убив около 30 джихадистов. При этом “Хайат тахрир эш-Шам” называли давно не актуальным названием “Джабхат ан-нусра”.