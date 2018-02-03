Суббота, 3 февраля 2018

В Москве один человек погиб из-за обрыва проводов ЛЭП после падения дерева во время самого мощного за всю историю метеонаблюдений снегопада. Об этом сообщил на своей ВК-странице мэр столицы Сергей Собянин.

Еще два человека получили травмы, добавил чиновник. Вскоре, однако, он уточнил в своем твиттере, что пострадавших уже пятеро.

В Москве, продолжил Собянин, повалено 360 деревьев. “Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже, – заметил чиновник. – Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. От деревьев и проводов надо держаться подальше”.

После обеда мэр столицы сообщил, что число поваленных деревьев в городе превысило 2 тысячи. “Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось”, – написал он.

Как передавал Интерфакс, с 0 до 21 часа субботы в Москве выпало 14 миллиметров осадков. Это на четверть превосходит прежний дневной максимум, зафиксированный в 1957 году, – 11,2 миллиметра.

Вечером в субботу из-за падения дерева было прервано движение трамваев на Измайловском проспекте. Утром в воскресенье из-за накренившегося дерева, приостановили движение электричек на участке Реутов – Балашиха в ближнем Подмосковье. Тогда же произошел сбой в движении поездов по Филевской линии метро в результате падения дерева на пути на наземном перегоне Пионерская – Кунцевская. По состоянию на 9 утра в столичных аэропортах было задержано 79 авиарейсов.

Стихия затронула и ряд других регионах. В частности, передает Минэнерго, во Владимирской, Калужской, Московской и Тульской областях из-за снега и ветра происходят массовые отключения электроэнергии.