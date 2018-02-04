Воскресенье, 4 февраля 2018

В Дагестане задержаны и.о. премьер-министра региона Абдусамад Гамидов и два и.о. вице-премьера – Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, который является также и.о. министра экономики и территориального развития. Об этом сообщает “Черновник” со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах.

В домах чиновников идут обыски.

Оперативно-следственные действия ведет региональный главк ФСБ при поддержке спецназа.

По данным издания, Гамидов и его заместители подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

19 января был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. Два дня спустя судья Советского райсуда города Далгат Гаджиев арестовал чиновника на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Само дело передано из регионального главка СКР в управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как отмечает “Кавказский узел”, Мусаев представлял интересы того же мекегинского клана, к которому принадлежит и Гамидов. При этом, однако, журналисты региона, опрошенные изданием, не считали преследование мэра Махачкалы средством давления на премьера.

В пятницу силовики задержали начальника управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасула Гитинова. На другой день судья Советского райсуда Патимат Махатилова арестовала чиновника; слушания прошли в закрытом режиме. Гитинову также инкриминировано превышение должностных полномочий; ущерб городскому бюджету, вменяемый чиновнику, оценивается в 4 миллиона рублей.