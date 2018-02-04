Воскресенье, 4 февраля 2018

31 января на 91-м году жизни в американском Бостоне тихо скончался профессор Джин Шарп. По убеждениям – троцкист… Известен как составитель инструкций по разрушению государств. Его представляют современным философом, но он редко выступал на философских собраниях. Его называют политтехнологом, но он никогда никем не руководил и редко непосредственно участвовал во всевозможных революциях. Хотя власть в самых разных странах мира свергалась по его учебникам. Самый известный – “От диктатуры к демократии”. Из него же и широко известные в мире 198 методов ненасильственных действий… “Оранжевая революция” на Украине в 2004 году – классическое исполнение рекомендаций Джина Шарпа… Ранее ноу-хау профессора Шарпа практиковались в ходе “бульдозерной революции” в Югославии, когда протестующие бульдозером штурмовали телевидение. А позже идеи Шарпа работали уже в “тюльпановой революции” в Киргизии. “Революция роз” в Грузии и Саакашвили – Шарп. “Жасминовая революция” в Тунисе в 2010-2011 годах – по Шарпу. Египет и “арабская весна” – тоже технология Шарпа… Такая попытка была и в России зимой 2011-1012 годов – белые ленты… Он занимался и Советским Союзом. Технологии развала были схожи. Как сейчас понимаем, без этих же методов не обошлось и в странах Восточной Европы еще при СССР. Взять хотя бы “Солидарность” в Польше в конце 80-х… Шарп умер, но дело его живо и обрастает новыми методами.

Дмитрий Киселев, глава информагентства “Россия сегодня”, телеведущий

- Вы, вероятно, никогда не слыхали о профессоре Мориарти?.. Жизнь его необычайна. Он человек хорошего происхождения, прекрасно образован и одарен от природы поразительными математическими способностями… Но у него дьявольские наследственные наклонности. В его жилах течет кровь преступника, и его необычайные умственные способности не только не ослабили их, но еще увеличили и сделали более опасными. Темные слухи пошли о нем в университетском городе, и ему пришлось отказаться от кафедры и переселиться в Лондон… Уже много лет я вижу, что за всяким злодеянием кроется какая-то сила, крупная организаторская сила, всегда идущая против Закона и защищающая преступника. Много раз, в самых разнообразных случаях – подлогах, грабежах, убийствах, – я чувствовал присутствие этой силы и подозревал ее участие во многих нераскрытых преступлениях… наконец, наступил момент, когда я нашел нить и проследил ее, и она привела меня, после тысячи причудливых изгибов, к экс-профессору Мориарти, знаменитому математику. Он Наполеон в области преступлений, Уотсон. Он организатор половины всех известных преступлений и почти всех, остающихся нераскрытыми в нашем обширном городе. Он гений, философ, мыслитель. У него первоклассный ум. Он, как паук, сидит в центре своей паутины, а паутина расходится тысячами нитей, и он всегда чувствует содрогание каждой нити. Сам он немного делает. Только составляет планы. Но у него много агентов, и они превосходно организованы.

Артур Конан Дойл. “Последнее дело Холмса”