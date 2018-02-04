Воскресенье, 4 февраля 2018

Продолжаем разговор о пассивных источниках дохода, о которых рассказывает один из самых успешных людей нашего времени Роберт Аллен в своей книге «Множественные источники дохода».

Одним из видов таких доходов, о которых я упоминал здесь https://ars-patent.ru, является лицензирование. Все мы слышали это слово, в последнее время оно упоминается достаточно часто в связи с активизированием деятельности всевозможных организаций по защите авторских прав.

В чем суть лицензирования ? Вы получаете деньги, продавая другим право на использование однажды созданного вами продукта. В качестве примера можно привести Уолта Диснея и его Микки-Мауса – за право нанести это изображение на свою продукцию вы должны будете заплатить компании Диснея (данный постулат не относится к дельцам китайской легкой и прочей промышленности, у них там свои законы).

Что может быть предметом лицензирования ? Песни, рисунки, фотографии. Изобретения, товарные знаки, ноу-хау. Книги, тренинги, лекции. Ваше имя. Да-да, ваше имя тоже может быть предметом лицензирования и продажи – если вы стали особой весьма популярной, то за ваше участие в том или ином мероприятии, в той или иной теле- радио-передаче вы можете смело назначать цену – и вам заплатят, потому что знают, что «на вас» пойдут, вы своим именем привлечете потенциальных клиентов.

Как подступиться к этому виду пассивного дохода ? Однозначных рекомендаций по этому поводу нет. Если вы производите товар, то ваш логотип может быть предметом лицензирования. Посмотрите на футболистов или пилотов Формулы-1 – их форма сплошь в логотипах разных фирм, имеющих отношение к спорту. Чтобы превратить идею в источник дохода, надо эту идею поймать и раскрутить. Можно посмотреть по сторонам и найти человека, у которого есть такая идея, и выкупить ее. Вариантов масса !

Что касаемо нашей семьи и семейного эксперимента, который мы проводим с октября 2010 года, то мы видим возможность создать лицензионный продукт из имени. Поэтому и адрес сайта у меня соответствует моим имени и фамилии. С прицелом, так сказать, на будущее. Но мы находимся в постоянном поиске, рассматривая все возможные варианты. А кто ищет – тот обязательно найдет !