Четверг, 1 февраля 2018

Сразу хочу сказать, что Николай [Сванидзе] показал себя мужчиной… смело, храбро, по-пацански как бы ответил на вызов… Я вообще не вижу ничего плохого в том, что люди выясняли отношения между собой. В XIX веке мы бы бились на дуэли, например, стреляли бы друг в друга… у меня нет к Николаю Карловичу никаких вопросов. Сам я его, естественно, кулаками не бил, как там пишут. И думаю, он это подтвердит, что мои ладони… это были такие же пощечины, оплеухи… Я надеюсь, что Михаил Александрович Федотов нас с ним посадит за один стол… И мы как бы этот досадный инцидент с физическим насилием взаимным разрешим.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье – и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить?

Александр Пушкин. “Капитанская дочка”

Одним словом, я убежден, что европейская цивилизация чрезвычайно мало привила к нам гуманности и что у нас людей, желающих выругаться быстро и непосредственно, в каждом случае, который им чуть-чуть не понравится, даже, может быть, до того немало, что страшно сказать… В старину у нас европейской чести не было, наши бояре ругивались и даже дирались между собою откровенно, и плюха за большую и окончательную поруху чести не считалась.

Федор Достоевский. “Дневник писателя”