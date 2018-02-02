Пятница, 2 февраля 2018

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову замечание за высказывание в поддержку Владимира Путина. “Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний”, – цитирует РБК чиновницу.

По словам Памфиловой, она имела в виду высказывания Пескова о митингах сторонников Алексея Навального “Забастовка избирателей”. Пресс-секретарь высказал их 29 января, на следующий день после акций протеста. “Вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического Олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать”, – сказал тогда чиновник.

По мнению главы ЦИК, в словах путинского пресс-секретаря содержатся “очевидные признаки агитации”.

В ответ Песков пообещал быть “более аккуратным” перед президентскими выборами. “Сейчас электоральный период, здесь неважно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК, который, наверное, является ведущим органом в проведении выборов”, – сказал пресс-секретарь Путина.

Объявленная Навальным акция за бойкот выборов прошла 28 января в 118 городах России. В Москве на Тверскую вышли около 10 тысяч человек. На митингах по всей стране были задержаны 257 человек. В столице обошлось без массовых задержаний – в полицию попали 16 человек, в том числе сам Навальный.