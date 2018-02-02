Пятница, 2 февраля 2018

Судья Мосгорсуда Юлия Притула разрешила автору “Новой газеты” гражданину Узбекистана Али Ферузу (настоящее имя Худоберди Нурматов) выехать из России в случае подачи им соответствующего заявления, сообщает “Медиазона”.

Также судья дополнила постановление Басманного райсуда о выдворении Феруза в Узбекистан абзацем о приостановке исполнения решения до рассмотрения жалобы беженца в Европейском суде по правам человека. До этого времени он должен будет оставаться в спецприемнике для мигрантов. В остальном документ оставлен без изменения.

На слушаниях адвокат Феруза Даниил Хаймович заявил, что Федеральная служба судебных приставов и Минюст отказались сопровождать Феруза в аэропорт, но позволили ему покинуть страну. Журналист не может выехать из России добровольно, пока находится в заключении, пояснил юрист.

Сам Феруз рассказал, что собирается уехать в Германию: у журналиста есть оформленный документ Международного комитета Красного Креста, действующая германская виза и письмо из посольства этой страны. По словам Хаймовича, ранее защитники Феруза уже безуспешно пытались согласовать с судебными приставами условия выезда беженца. Адвокат представил судье гарантийное письмо о наличии у журналиста денег на приобретение билета.

24 января стало известно, что 22-го числа судья Верховного суда Владимир Меркулов отменил решение Бассманного суда о депортации Феруза и отправил дело на пересмотр. Меркулов указал, что иностранца нельзя удерживать для выдворения из России бесконечно долго, если вопрос не получается решить в разумные сроки. Жалобу беженца в ВС поддержала обсудсмен Татьяна Москалькова.

В четверг Басманный суд оштрафовал “Новую газету” на 400 тысяч рублей за публикацию статей беженца. Издание объявили виновным по части 4 статьи 13.15 КоАП (незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности).

Феруз бежал в Россию в 2009 году из-за преследования со стороны Службы национальной безопасности страны. В России он безуспешно пытался получить политическое убежище.

1 августа 2017 года Феруз был задержан в Москве у редакции “Новой”. Полиция обвинила его в нарушении режима пребывания иностранцев в России. В тот же день судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов оштрафовал журналиста и постановил депортировать его на родину. С тех пор Феруз содержится в спецприемнике для мигрантов в поселке Сахарово в Новой Москве.

По пути в спецприемник судебные приставы, конвоировавшие Феруза, побили его и ударили его током из электрошокера. Также они обзывали журналиста “пидаром” (Феруз – открытый гей).

ЕСПЧ, куда Феруз обратился с жалобой, запретил до вынесения решения по ней депортацию беженца. 8 августа судья Мосгорсуда Ольга Панкова приостановила исполнение решения Карпова.

20 октября Басманный райсуд отклонил иск Феруза к МВД, в котором журналист оспаривал отказ в предоставлении убежища.

22 ноября судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская оштрафовала Феруза за работу без патента и повторно постановила депортировать его, однако приостановила исполнение решения до рассмотрения дела в ЕСПЧ. 30 ноября судья Мосгорсуда Юлия Притула подтвердила решение о штрафе.

25 декабря ЕСПЧ коммуницировал жалобу Феруза. Он обязал Россию до 13 апреля 2018 года ответить на вопросы, нарушались ли в отношении беженца статьи 3 (запрещение пыток) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции.