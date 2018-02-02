Пятница, 2 февраля 2018

Первокурсникам Ульяновского института гражданской авиации объявили выговоры за видеоклип, в котором они станцевали в нижнем белье и форменных фуражках. Об этом сообщает Интерфакс

“К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством и условиями локальных актов института”, – заявил ректор института Сергей Краснов.

Кроме того, с первокурсниками и их родителями проведены воспитательные беседы.

Ректор подчеркнул, что своими действиями первокурсники нарушили требования устава учебного заведения. “Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом”, – сказал Краснов.

Видеоролик курсанты УИГА сняли еще осенью. Они пародировали клип на песню Satisfaction, выпущенный в 2002 году итальянским диджеем Бенни Бенасси. В двухминутном ролике, снятом одним планом, 14 студентов первого курса летного факультета танцуют под музыку в нижнем белье, ботинках, фуражках, ремнях и галстуках. Видео было снято в одном из общежитий института.

16 января ролик был опубликован в соцсетях и сразу приобрел популярность. Один из крупнейших пабликов “ВКонтакте” MDK закрепил видео. Только эту копию за сутки посмотрели 2,5 миллиона раз, другие копии совокупно набрали не менее полутора миллионов просмотров.

В Росавиации заявили, что подобный “безнравственный эпизод” отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Представители авиационной медицины рекомендовали провести внеочередную врачебно-летную экспертизу отметившихся курсантов с детальным учетом их психоэмоционального состояния.

Курсанты “насмехаются над святым” и “глумятся над отраслью”, считает ректор УИГА Сергей Краснов. “Некоторые пишут, что ребята пошутили, но делали бы они это у себя дома, то никто бы не заметил. Они же были в фуражках гражданской авиации, – сказал ректор. – Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя, а УИГА – это храм наук, который дает путевки в жизнь”. Раздавались призывы отчислить первокурсников из вуза.

Однако Приволжская транспортная прокуратура, проведя проверку, не нашла оснований для отчисления курсантов. “В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также Уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено”, – говорилось в сообщении.

Вместе с тем прокуратура внесла представление ректору УИГА в связи с “ненадлежащей организацией воспитательного процесса”, нарушением закона “Об образовании”, локальных правовых актов института. Отмечается, что поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.

После скандала с видеороликом ульяновских курсантов в сети начался флешмоб в их поддержку. Свои версии пародии на клип Satisfaction сняли курсанты мореходки и суворовского училища, медики, пожарные, студенты сельхозтехникума, журналисты. В одной из версий фигурируют даже байкальские нерпы.