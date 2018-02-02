Пятница, 2 февраля 2018

Управление ФСБ в аннексированном Крыму возбудило два новых дела против севастопольского левого активиста Валерия Большакова, сообщает сообщает руководитель правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

Главу Союза рабочих Севастополя, члена ЦК “Российского объединенного трудового фронта” (“РОТ Фронт”) Большакова подозревают в двух эпизодах по части 2 статьи 280.1 УК (призывы к сепаратизму) и по части 2 статьи 280 (призывы к экстремистской деятельности). Постановление о возбуждении уголовного дела датировано 25 января.

В ноябре Большаков узнал, что включен в список Росфинмониторинга, как “физическое лицо, в отношении которого имеются сведения его причастности к экстремистской деятельности”. 14 ноября в доме Большакова прошел обыск, была изъята техника и документы. В отношении активиста возбудили дело по части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды). “Большаков проникся идеями нетерпимости к социальной группе терское казачество и допустил унижение достоинства данной социальной группы”, – говорилось в постановлении о возбуждении дела.

После первого допроса Большакова, который прошел в присутствии адвоката по назначению, к защите активиста подключился член группы “Агора” Алексей Ладин. Адвокат настоял на повторном допросе Большакова, сообщали “Крым.Реалии”. “Когда я ознакомился с протоколом первого допроса и зачитал его своему доверителю, он с удивлением узнал, что признал вину и очень много всего наговорил”, – рассказал Ладин. По мнению адвоката, “признание” Большакова могли получить под действием лекарственных препаратов, которые ему вводили в день первого допроса. Тогда активисту два раза вызывали скорую помощь, но госпитализировать обвиняемого силовики не позволили.

“Ему кололи лекарства, предположительно, от повышенного давления. После этого у него начали возникать провалы в памяти. Он не понимал, что читает. Когда я ему зачитывал протокол допроса, он с удивлением говорил, что слышит это в первый раз”, – отметил адвокат.

В декабре во время повторного допроса Большаков заявил, что не признает вины. “Я не могу оскорбить какую-либо национальность или социальную группу, потому что по убеждениям я коммунист и интернационалист”, – заявляет Большаков.

Уже тогда Ладин заявил, что Большакову могут вменить еще одну статью уголовного кодекса. “На допросе следователя интересовало, были ли у Большакова призывы к насильственному свержению власти. То есть все подводилось под часть 2 статьи 280 уголовного кодекса”, – отметил адвокат. Активист признал, что время от времени публично цитировал классиков марксизма-ленинизма, поскольку является последователем идеологии. Ладин высказал опасения, что Большакову могут ужесточить меру пресечения, что несет серьезную угрозу его здоровью. Пока активист остается под подпиской о невыезде.

19 января Ладин сообщил, что комплексная психиатрическая экспертиза, которую провели в отношении Большакова, признала его вменяемым.

“В Крыму ФСБ пошла по левакам. Два уголовных дела за неделю”, – отметил Чиков. Накануне Евпаторийский городской суд арестовал до 1 апреля анархиста Евгения Каракашева. Активисту инкриминируют часть 2 статьи 205 (публичные призывы к терроризму через интернет) и часть 1 статьи 282. В деле фигурируют некая видеозапись, размещенная с одного из ВК-аккаунтов Каракашева в конце 2014 года, а также некий текст, который активист в январе 2017-го выложил с другого аккаунта в чате с 35 участниками. Запись начинается со слов “гранату применяйте против” и заканчивается словами “в окна органов власти, удачи”. Согласно выводам экспертизы, в тексте содержатся “признаки побуждения к терроризму”.

Во время суда было заметно, что на голове у Каракашева имеется большая ссадина. Сам активист на заседании заявил, что не считает себя виновным.

В начале 2017 года российская прокуратура в Евпатории требовала от анархиста дать объяснение по поводу “размещения им антироссийской публикации в Интернете”. Каракашев тогда связал интерес к нему российских спецслужб с попыткой крымских анархистов в ноябре 2016 года провести пикет у здания полиции в Евпатории против политических репрессий.