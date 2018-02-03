Суббота, 3 февраля 2018

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету на отказ в допуске на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Коллективный иск к МОК в Федеральный суд Швейцарии подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.

Спортсмены оспаривали в суде критерий допуска на Олимпиаду, выдвинутый МОК исключительно к россиянам, – отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. О том, что эти спортсмены не получили приглашения в Пхёнчхан, стало известно 23 января.

Между тем комиссия МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон проверит возможность приглашения в Пхёнчхан 15 россиян, оправданных Спортивных арбитражным судом. Об этом на пресс-конференции заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, сообщает ТАСС.

В четверг CAS отменил решения МОК о пожизненной дисквалификации 28 российских спортсменов, ранее обвиненных в применении допинга во время Олимпиады в Сочи. Их результаты, показанные на Играх-2014, восстановлены. Как утверждается, доказательства против россиян оказались недостаточными, чтобы определенно сделать вывод о нарушении ими антидопинговых правил.

Апелляционные жалобы 11 других спортсменов были удовлетворены частично. Применение ими допинга признано доказанным, а аннулирование результатов в Сочи оставлено в силе. Вместе с тем пожизненную дисквалификацию им заменили запретом участвовать лишь в ближайшей Олимпиаде. Рассмотрение жалоб еще трех российских спортсменок отложено на время после Олимпийских игр.

В тот же день Олимпийский комитет России попросил МОК допустить в Пхёнчхан 13 из оправданных CAS спортсменов, которые еще не закончили свою карьеру, а также двоих тренеров.

В свою очередь в МОК заявили, что решение CAS не означает, что оправданные спортсмены смогут выступить на Играх-2018. Россияне смогут поехать в Корею только по приглашению МОК. В заявлении отмечалось, что в МОК проанализирует мотивировочную часть решения CAS по каждому случаю. Затем, если возникнет такая необходимость, МОК подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Всемирное антидопинговое агентство поддержало заявление МОК.

Решения о пожизненной дисквалификации россиян были приняты в ноябре – декабре прошлого года Международным олимпийским комитетом по итогам работы его комиссии во главе с швейцарским юристом Денисом Освальдом. В конце ноября группа дисквалифицированных спортсменов обратилась к Владимиру Путину с просьбой “помочь разобраться” в ситуации.