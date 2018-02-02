Пятница, 2 февраля 2018

Рамзан Кадыров выступил против предложений передать на федеральный уровень дело руководителя представительства правозащитного центра “Мемориал” в Грозном Оюба Титиева. Об этом глава Чечни написал в своем Телеграм-канале, комментируя заявление омбудмсмена Татьяны Москальковой.

“Разговоры о передаче куда-то “дела” Титиева или жителя Камчатки автоматически ставят законный вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, судьях, принимающих решение о мере пресечения, – отметил глава Чечни. – Все эти разговоры о недоверии, передаче наверх, и так далее, являются прямой попыткой оказать сильное психологическое, а в данном случае, и административное давление на следствие. Необходимо дождаться результатов и, если они необъективны, разжаловать и наказать виновных, как это предусмотрено законом. Все остальное – просто болтовня”.

“Титиев – житель Чечни! Никто и нигде так не заинтересован в справедливом, объективном расследовании его дела, чем правоохранительные органы республики и местные правозащитники, – заявил Кадыров. – Могу поклясться, что те, кто кричат о Титиеве, меньше всех на свете желают его освобождения. Ведь они связывают большие надежды с проектом “Титиев”.

18 января Кадыров назвал Титиева, арестованного по сфабрикованному делу о перевозке марихуаны, “наркоманом с анашой” и обвинил в употреблении наркотиков его сына. “У них нет рода, нации нет, религии нет, – сказал глава Чечни о правозащитниках. – У них есть интерес. Меня удивляет, когда человек, считающий себя чеченцем, работает с ними. Удивляют меня и его родные, которые не останавливают этого человека. Они должны знать: в нашей республике их работа не пройдет”.

В четверг Москалькова попросила передать дело Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. “Татьяна Николаевна вчера обратилась к Александру Романову (заместитель министра – начальник следственного департамента МВД. – Ред.) и попросила его передать дело на уровень Северо-Кавказского федерального округа, – сообщили в пятницу в пресс-службе омбдсмена. – По ее мнению, это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе”.

24 января “Мемориал” также потребовал передать дело Титиева на федеральный уровень. “Провокация организована в Чеченской республике, то есть на территории, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости. Положение Оюба Титиева представляется нам крайне опасным, – подчеркивалось в заявлении ПЦ. – После неоднократных оскорбительных и угрожающих высказываний главы Чеченской Республики Кадырова в адрес правозащитников невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном”.

Кроме того, в “Мемориале” считают необходимым передать материалы проверки по заявлению Титиева о подброшенных ему полицейскими наркотиках из следственного управления СКР по Чечне в вышестоящий следственный орган.

9 января 60-летний Титиев был задержан кадыровцами. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны. Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против Титиева причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

16 января Титиев написал заявление о фабрикации дела против него на имя президента Владимира Путина, главы СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова. “09.01.2018 года я был задержан сотрудниками Курчалоевского ОВД, и в мою машину было подброшено наркотическое вещество. Против меня было сфабриковано уголовное дело. Полностью подтасованы доказательства моей вины. Вину свою я не признал и не признаю. Хочу довести до Вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом”, – говорилось в документе.