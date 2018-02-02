Пятница, 2 февраля 2018

В городе Мачерата в Центральной Италии шестеро выходцев из стран Африки ранены в результате стрельбы, открытой из автомобиля. Об этом сообщает Assosiated Press.

По словам мэра Романо Каранчини, пострадали пятеро мужчин и одна женщина. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

После стрельбы в городе с 43-тысячным населением было остановлено движение общественного транспорта, детей не выпускали из школ. Мэр города призвал жителей не выходить из домов.

Спустя несколько часов был задержан подозреваемый в стрельбе, 28-летний итальянец, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся. По сообщениям местных СМИ, перед задержанием он вскинул руку в фашистском приветствии. По неподтвержденным данным, в машине могли находиться два человека.

Официальной информации о возможных мотивах случившегося пока нет. Между тем в конце января в Мачерате были найдены останки 18-летней Памелы Мастропьетро. Причиной смерти девушки, по предварительным данным, могла стать передозировка. В рамках расследования был задержан выходец из Нигерии. По данным следствия, он продал ей наркотики, а после смерти девушки расчленил ее тело и спрятал останки в двух чемоданах.

Как заявил Каранчини, “близость этих событий заставляет думать об их связи”.