Пятница, 2 февраля 2018

Обвиняемый в хакерских атаках и создании вредоносного программного обеспечения гражданин России Петр Левашов экстрадирован из Испании в США. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

“Следствие считает, что Левашов контролировал и управлял ботнетом Kelihos, который использовался для распространения сотен миллионов мошеннических писем в год, перехвата данных финансовых аккаунтов тысяч американцев и распространения вируса-вымогателя через наши сети”, – говорится в сообщении.

В окружном суде в штате Коннектикут Левашов заявил о своей невиновности, сообщает ТАСС. “Он предстал перед судом и сказал, что невиновен”, – рассказал адвокат россиянина Игорь Литвак. По его словам, как минимум до понедельника Левашова будут содержать в тюрьме в городе Бриджпорт “А в понедельник посмотрим”, – отметил юрист. Прокуратура настаивает на содержании Левашова под стражей до начала суда.

7 апреля испанская полиция задержала Левашова в съемной квартире в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Как заявила RT его жена Мария, полицейские пояснили, что арест связан с хакерскими атаками с целью повлиять на выборы в США.

22 апреля в США Левашову, также известному как Петр Севера и Сергей Астахов, предъявили обвинения по эпизодам намеренного причинения ущерба защищенному компьютеру, получения доступа к защищенным компьютерам в результате мошеннических действий, мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, угрозы нанесения ущерба защищенному компьютеру, хищения персональных данных с отягчающими обстоятельствами, преступного сговора, а также двум фактам махинаций с электронной почтой.

Расследование ведут подразделения ФБР Нью-Хейвена и Анкориджа. Обвинение поддерживают помощники прокурора США Ванесса Ричардс и Дэвид Хуан. При этом в сообщении не упоминается о связи Левашова с кибератаками на американскую избирательную систему.

В октябре Высокий суд Испании удовлетворил просьбу США о выдаче Левашова. В суде он утверждал, что работал на “Единую Россию” и собирал информацию на оппозицию. “Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении”, – также сказал Левашов, не приводя деталей военной службы. Также он заявил, что в США его будут пытать, и угрожал совершить самоубийство. В “Единой России” заявления Левашова о сотрудничестве с партией опровергли.