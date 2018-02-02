Пятница, 2 февраля 2018

Сирийские повстанцы в районе села Маасран в мухафазе Идлиб сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Телеграм-канал Directorate 4, который мониторит действия вооруженных группировок в Сирии.

Группировка Сирийской свободной армии “Джайш ан-наср” опубликовала видеозапись, на котором видно самолет, летящий с горящим крылом. Спустя некоторое время самолет начинает падать, а пилот катапультируется.

По данным источников телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса “земля-воздух”. Как сообщает телеканал, летчика взяли в плен.

Между тем в Минобороны заявили, что пилот выжил при катапультировании, но был убит боевиками, сообщает Интерфакс. “По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса – сообщили в военном ведомстве. – Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации “Идлиб”, принимаются меры по возвращению тела российского летчика”.

Позже в Минобороны заявили, что по позициям сбивших Су-25 боевиков нанесен удар. “По району, подконтрольному террористической группировке “Джабхат-ан-Нусра” в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием, – говорится в сообщении. – По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков”

До сегодняшнего дня официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла четыре самолета и четыре вертолета.

В четверг в Идлиб боевики “Джейш аль-наср” обстреляли российский штурмовик Су-25. Летчик смог уклониться от обстрела и покинул район. На опубликованной видеозаписи было видно, как штурмовик маневрирует, уклоняясь от выстрелов с земли – предположительно, из зенитных орудий.

Как отмечало агентство Al Masdar News, в Сирии российские Су-25 неоднократно попадали под обстрелы повстанцев и боевиков “Исламского государства”. Самолет был разработан специально для непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя; бронированная обшивка, прикрывающая кабину пилота, обеспечивает ему высокий уровень защиты.

В ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе подверглись атаке беспилотников. Летательные аппараты частично были сбиты зенитными комплексами “Панцирь-С”, частично – перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны заявили, что дроны были запущены из зоны деэскалации Идлиб, контролируемой “умеренной оппозицией”.