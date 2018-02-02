Пятница, 2 февраля 2018

Члена ЦК Национально-демократической партии Владимира Тора (Владлена Кралина) допросили по делу о создании экстремистского сообщества в отношении бывшего сопредседателя объединения “Русские” Александра Белова (Поткина) и политтехнолога Петра Милосердова. Об этом сам Тор сообщил на сайте центра “Род”.

По словам националиста, допрос вел следователь по особо важным делам капитан юстиции Дмитрий Магомет-оглы Еремин. Перед допросом с Тором беседовал подполковник ФСБ Сергей Бондарев из службы защиты конституционного строя..

“Тема беседы банальна – вербовка. Вы, говорят, давно в черном списке политиков, за которыми пристально следит ЧК. Пока вы в деле как свидетель, но ваш статус может быть пересмотрен и в сторону обвинения. Но если будете осторожны и будете сигнализировать органам о тревожных тенденциях в экстремистском движении, например, о готовящихся преступлениях и провокациях, будете обсуждать и координировать планы и действия как свои, так и своих соратников, то это будет лучше и полезней для здоровья, – написал Тор. – Как тут не вспомнить известное дело Даниила Константинова – очень похожий заход”.

О возбуждении против Милосердова дела об экстремизме сообщалось еще в апреле 2016 года. Однако тогда утверждалось, что дело открыто по факту скандирования политтехнологом лозунга “Россия для русских! Москва для москвичей!” на одной из демонстраций националистов в 2011 году. в 2016 году, после вынесения приговора Поткину, вынесенного в августе 2016-го, Милосердов скрылся.

24 января Милосердов был задержан в Москве. На следующий день Хамовнический райсуд Москвы арестовал его на месяц по части 1 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Как утверждается, наряду с Милосердовым и Поткиным в этом преступлении участвовали и иные “неустановленные лица”.

Поткин был арестован в октябре 2014 года. Мещанский райсуд Москвы осудил его к семи с половиной годам общего режима по трем статьям об экстремизме, а также по обвинению в отмывании денег. В числе прочего политику вменялась организация сообщества, ставившего задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Этот эпизод и был квалифицирован по статье 282.1 УК.

В апреле 2017 года Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию Поткина, исключил из приговора обвинение в отмывании денег и уменьшил политзеку срок до трех с половиной лет. С лета политзек содержится в нижегородской ИК-4 в поселке Буреполом Тоншаевского района. Его срок должен был истечь в середине апреля нынешнего года.

Однако 17 января 2018 года президиум Мосгорсуда – кассационная инстанция – отменил апелляционное определение по делу. Для участия в разбирательстве Поткина вернут в Москву. Адвокат политзека Игорь Поповский опасается, что при новом рассмотрении апелляционной жалобы Поткину дадут даже больший срок, чем в первой инстанции.