Пятница, 2 февраля 2018

В Петербурге в подъезде собственного дома избит до смерти постоянный участник протестных акций Константин Синицин. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Тело Синицина с травмами головы нашли еще 26 января. Подозреваемый в избиении активиста задержан и арестован, сообщает “Фотнтанка”. “Смерть носила насильственный характер, но не идейную подоплеку, – отмечает издание. – Был задержан 44-летний кладовщик одного из торговых домов Васильев. Он последним видел Синицина живым, общался с ним и, по предварительным данным, конфликтовал на бытовой почве, результатом чего стали нанесенные руками и ногами травмы”.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Кировский райсуд Петербурга по ходатайству следствия арестовал Васильева.

Соратники Синицина сомневаются в бытовой версии преступления. “Конечно, никто из нас этому не верит, тем более за последние несколько месяцев было совершено ряд нападений на наших активистов и, по “странному совпадению”, тоже в подъездах”, – пишет активистка Яна Турбова.

“10 февраля Константину Синицину исполнилось бы 54 года. Он давно известен в среде оппозицонеров. В 2011-м году задерживался на подходах к ПМЭФ , в 2015-м активно выражался против системы “Платон”, в прошлом году был бессменным участником акций в защиту светского статуса Исаакиевского собора”, – говорится на странице “Солидарность Санкт-Петербурга”..

28 января в Петербурге трое неизвестных жестоко избили Идрисова. Он был госпитализрован в отделение челюстно-лицевой хирургии с осколочным переломом левой скулы, гематомой височной области, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозг. Кроме того, у Идрисова перелом руки, требующий сложной операции с установкой штифта, и ушибы грудной клетки и пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Нападение произошло в подъезде дома на углу Тверской и Одесской улиц. Идрисов вел в своем Фейсбуке видеотрансляцию с “Забастовки избирателей”. Он зашел в подъезд, чтобы снять акцию сверху. Там на Идрисова напали трое неизвестных. Избивали они его молча. Оба мобильника, которые были у правозащитника, демонстративно разломали ногами. Так же поступили и с камерой, которая была закреплена у него на груди.

Услышав, что сверху спускаются люди, преступники прекратили избиение и удалились. Как предполагает пострадавший, нападение совершили не черносотенцы, а оперативники-силовики. “Били они меня профессионально, и, если бы первый удар в висок пришелся не по касательной, он вполне мог бы привести к летальному исходу”, – заметил Идрисов.